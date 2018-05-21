Бывалый Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах... #95







Отправлено: - 18:59 Цитата: Маркс:

лишить себя прогулки

Ага.

Особенно после того как упашется чел на работе и домой еле ноги волочет...

Сильно он в этот момент мечтает о пешей прогулке...

Цитата: Маркс:

Такими размышлениями можно выискивать хоть плюсы

То есть, если торговый зал сто лет не убирался и там свинарник, то это огромный плюс т.к. владелец экономит на уборке в силу нехватки денег на уборщицу?

А если дорога к магазу сплошняком грязища, то это тоже хорошо т.к. владелец не несет затрат на асфальтирование?

М-да...

Теперь я понимаю почему СССР был в глубокой жо...

Иванов, вы там часом не в фуфайке ходите?