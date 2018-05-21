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≡ Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Организация летнего отдыха детей обсуждалась сегодня, 20 мая, на расширенном заседании в облакимате. Планируется, что в загородных оздоровительных лагерях смогут побывать около 11 000 ребят. Детей примут 4 частных лагеря и 10 государственных.
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Zanoza
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
в ПРОСТЫХ рабочьих семьях,не вырастают мальчики,склонные к разговорному жанру....

Сами то поняли, что сказали??? Болтунов в нашем роду отродясь не водилось. И кто сказал вам, что семья была рабочая??? Просто, человек рос в то время, когда в пионерский лагерь ездил хоть раз в жизни каждый ребёнок :lol: :lol: Да и никто вам не говорил, что это был пионерлагерь Радуга. Лагеря и сейчас и тогда были разные.

§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9527
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
И прямо таки даже не кормили вас там?

нет,не кормили... потому,что работали только до обеда... ставили на рядок,который заканчивался за горизонтом (там же ставилась и фляга с водой),и используя инстинкт,использовали детский труд... может школам какие деньги переводили?
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Маркс
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
нет,не кормили... потому,что работали только до обеда...

И за два часа работы успевали обгореть, подцепить аллергию и ненависть к советской власти. Еще эти гады учиться заставляли. Ух, ненавижу!
Цитата:
07Litra:
ставили на рядок,который заканчивался за горизонтом (там же ставилась и фляга с водой),и используя инстинкт,использовали детский труд... может школам какие деньги переводили?

Мы тут про пионерские лагеря рассуждаем, вы там с концентрационными не спутали? Или эту байку рассказала одна подвыпившая бабка?

§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9527
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Сами то поняли, что сказали???

я? конечно понял... а вот вы не понимаете значения слов,и следовательно употребляете их не в свойственном им значении...
вы же написали,что ваш папа-"работяга"... а "работяга",это не ИТРовец,а разнорабочий,чернорабочий или рабочий,имеющий какую-либо специальность... ну а теперь вы отнекиваетесь....
Цитата:
Zanoza:
И кто сказал вам, что семья была рабочая??
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§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9527
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну так правильно я вас понял?
семья служащих? мама при больничке,папа при должности,доча при "Артеке"... при таком раскладе,дачи не нужны,да и особой нужды в экономии семейного бюджета не было...
и сын ваш вырос в таких же условиях,далеко не рабочих... ну и следовательно и диссерацию он выбрал заведомо беспроигрышную,не имеющую никакого прикладного значения....
а всё,что не имеет прикладного значения,является "разговорным жанром"-философией,демагогией,пустой болтовнёй...
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§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9527
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
И за два часа работы успевали обгореть, подцепить аллергию и ненависть к советской власти. Еще эти гады учиться заставляли. Ух, ненавижу!

вот ваш товарищ по учению,предлагает не перевирать марксизм... и его можно понять;он марксист-ленинец...
из каких же вы,товарищ,побуждений,стремитесь приукрасить прошлую действительность,которую исказили апологеты учения вашего тёзки?...
работала детвора с 8,00 утра и до 12,00 дня... две недели,включая субботу... сколько часов получается? ну а с 10 до 12 часов,обгорали не только детские кожи,но даже рубахи и трико-штаны...
тока не говорите мне,что в том вина советской текстильной промышленности...
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§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9527
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Мы тут про пионерские лагеря рассуждаем, вы там с концентрационными не спутали?

не-е-е... и я про тож:Лагерь Труда и Отдыха... чиста "пионерские" лагеря в середине 60-х перестали существоват... вернее,их осталось тока два,исключительно для детей "простых" работяг, по имени ZANOZA... а назывались они "Артек" и "Орлёнок"... был ещё "Спутник",но этот уже для комсомольских активистов...
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Бывалый
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Время другое было, на страну (на страну, а не на Вашего шуряка) "отпахать" было за честь.

Дело не во времени.
Дело в людях.
В те времена, когда, по-вашему, "было за честь отпахать на страну", те, кто рабами не был, не пахали забесплатно, а если уж и вынуждены были пахать под угрозой наказания, то прекрасно понимали что это рабство, а не какая не честь к чертям собачьим...
Цитата:
07Litra:
и это,по твоему,не плохо?

Ну это не густо...
Это какие годы?
Поди рубеж 70-80-х?
Так-то к середине 80-х уже под 170-200 было...
А механизаторы и того больше...
Ну и плюс ты ж прекрасно понимаешь что в тяжстрой шли за квартирами в основном, а не за деньгами...
Нигде больше в городе невозможно было получить хату за 3-5 лет работы (если не сдохнешь от той работы)...

Бывалый
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Вам жена тоже оплачивает, когда вы посуду моете?

А я чужим женам посуду не мою.
А когда делаешь для себя - смысл какой самому себе оплачивать-то?
Иванов, вы опять ударились в свои любимые кривые аналогии?
Бросьте.
ну не получается у вас проводить аналогии.
Не смешите народ...
Цитата:
Маркс:
Нужно было взять с собой газету и сделать из нее шляпу

И?
Вы теоретик.
Каким образом шляпа защищает шею от солнца когда работаешь в поле попой кверху?
Вы ни разу в поле не работали, стопудов.
Цитата:
Маркс:
Вас, считайте, колхозники за свой счет кормили, в кредит

Какие добрые мазохисты-колхозники.
Тащили арканом работников в убыток себе...
Ага...
Бесплатную рабсилу они себе находили в лице детишек.
Эксплуатация детского труда во всей красе.
Комуняцкий строй эксплуататоров.

§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9527
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Да и никто вам не говорил, что это был пионерлагерь Радуга. Лагеря и сейчас и тогда были разные.

во,во... вот так вот,тихой сапой,и выкристализовывается истина... работяга,и не работяга совсем... лагерь,становиться курортом... а бездачная семья,кормилась исполкомовско-обкомовской кормушки....
П.С.
Дулат Телгарович или Виктор Эдуардович,вашему папе не знакомцы ли были?.. :lol:
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Бывалый
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
Дулат Телгарович или Виктор Эдуардович,вашему папе не знакомцы ли были?

Да кто они такие?
Ее папа, поди, с Эмиром Эмировичем якшался, не меньше...

§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9527
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну это не густо...
Это какие годы?
Поди рубеж 70-80-х?
Так-то к середине 80-х уже под 170-200 было...
А механизаторы и того больше...
Ну и плюс ты ж прекрасно понимаешь что в тяжстрой шли за квартирами в основном, а не за деньгами...
Нигде больше в городе невозможно было получить хату за 3-5 лет работы (если не сдохнешь от той работы)...
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да,увы,да... только з/плата зависила не от названия конторы,а от ЕНиРов... и из творческого таланта мастака,закрывающего в конце месяца наряды... однако и мастак,не мог выше гульфика подпрыгнуть... надо было чёнит с работяг сэкономить себе,на квартальную премию...
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