|Цитата:
Маркс:
Вам жена тоже оплачивает, когда вы посуду моете?
А я чужим женам посуду не мою.
А когда делаешь для себя - смысл какой самому себе оплачивать-то?
Иванов, вы опять ударились в свои любимые кривые аналогии?
Бросьте.
ну не получается у вас проводить аналогии.
Не смешите народ...
Цитата:
Маркс:
Нужно было взять с собой газету и сделать из нее шляпу
И?
Вы теоретик.
Каким образом шляпа защищает шею от солнца когда работаешь в поле попой кверху?
Вы ни разу в поле не работали, стопудов.
Цитата:
Маркс:
Вас, считайте, колхозники за свой счет кормили, в кредит
Какие добрые мазохисты-колхозники.
Тащили арканом работников в убыток себе...
Ага...
Бесплатную рабсилу они себе находили в лице детишек.
Эксплуатация детского труда во всей красе.
Комуняцкий строй эксплуататоров.