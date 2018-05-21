Цитата: Змея Подколодная:

Время другое было, на страну (на страну, а не на Вашего шуряка) "отпахать" было за честь.

Дело не во времени.

Дело в людях.

В те времена, когда, по-вашему, "было за честь отпахать на страну", те, кто рабами не был, не пахали забесплатно, а если уж и вынуждены были пахать под угрозой наказания, то прекрасно понимали что это рабство, а не какая не честь к чертям собачьим...

Цитата: 07Litra:

и это,по твоему,не плохо?

Ну это не густо...

Это какие годы?

Поди рубеж 70-80-х?

Так-то к середине 80-х уже под 170-200 было...

А механизаторы и того больше...

Ну и плюс ты ж прекрасно понимаешь что в тяжстрой шли за квартирами в основном, а не за деньгами...

Нигде больше в городе невозможно было получить хату за 3-5 лет работы (если не сдохнешь от той работы)...