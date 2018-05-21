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Маркс:
Примеры конкуренции в Костанае - грязные автобусы, требующие повышения платы за проезд.
Автобусники никак не конкурируют,у них фиксированная цена от акимата,хоть чистый автобус хоть грязный проезд одинаково стоит,где вы тут конкуренцию увидели?
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Маркс: Халтурные ремонты улиц, сделанные по дешевой цене.
А здесь где конкуренция?При проведении госзакупок и тендеров в приоритете только ценник,поэтому и получайте то что подешевле.
Цитата:
Маркс: Умирающие супермаркеты, придумывающие всякие хитрые уловки и обман покупателей, чтобы выжить. Где они умирают?Был один Солнечный ,теперь их три,был один астыкжан теперь их 2.
[Исправлено: Добринцофф, 22.05.2018 - 19:00]