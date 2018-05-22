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§ NG.kz
Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале мая на автобусных остановках Костаная вместо металлических урн были установлены оранжевые пластиковые. Одна из новых урн сгорела днем 14 мая на остановке "Большевичка". Утром 15 мая на остановках новых урн уже не было.
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Ляля
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...




Отправлено: 22.05.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие щедрые у нас спонсоры однако... И башню перекрасили и урны пластиковые ставят...

§ 112
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12019
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, на Западе там какие урны?
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Кустанаец
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...




Отправлено: 22.05.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Интересно, на Западе там какие урны?

А тебе это зачем? Лишь бы пукнуть?

* 07Litra
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9521
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Интересно, на Западе там какие урны?

всякие... тока нарот там ни такой дикий,как в горах,лесах,степях... бычки,на западе,в основном бросают где докуривают,а не в урны... потом всё уносится водой и ветром.... что не унеслось,комуналка сметает...
есть,правда места где часто пепельницы стоят.... но я тока раз в жизни такое видел,в Лидо-ди-Езоло... вапще глазу не за что на земле зацепитца... :lol:
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* 07Litra
Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в акимате Костаная
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9521
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 17:36
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