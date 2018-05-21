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§ NG.kz
Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна Игнатенко
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Турнир проходил 3-5 мая в Кызылорде. Были представлены разделы с ушу саньда, а также паралельно проходил чемпионат в разделе таолу. Обе соперницы Марианны Игнатенко представляли Южно-Казахстанскую область.
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36+
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...




Отправлено: 22.05.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да уш..
Настоящие мужики ушли в интернет и стали настоящими его Воинами..
Свято место пусто не бывает и на их место пришли вчерашние девчонки..

Настоящие мужики поняли, что это девчьячи вид спорта и ушли или в рукопашку или другие единоборства.

Муха
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...




Отправлено: 22.05.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
36+:
ведь на улице ни кто не разбирает по каким правилам драться?

А с чего вы решили что восточные единоборства учат драться?
Они учат НЕ драться.
Но тем, у кого голова "пробита", этого не понять.
Уже не понять...

Тогда нужно заниматься легкой атлетикой, только наступила угроза,на старт, внимание, марш!!
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