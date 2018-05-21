Цитата: Бывалый:

36+:

ведь на улице ни кто не разбирает по каким правилам драться?



А с чего вы решили что восточные единоборства учат драться?

Они учат НЕ драться.

Но тем, у кого голова "пробита", этого не понять.

Уже не понять...

Тогда нужно заниматься легкой атлетикой, только наступила угроза,на старт, внимание, марш!!