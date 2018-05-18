Цитата: 112:

Вопрос - Имеет ли он полное право подать на меня в суд за прошлые написания тогда еще не совсем профессиональных комментариев и если имеет, то обнулите ли вы тогда наши комментарии, чтобы не отвечать за ошибки прошлого, снять ответственность с себя?

В суд подать может по любому поводу, который покажется ему значимым. Сможет ли доказать - не могу сказать. Обнулять комментарии не будем. Зарегистрированные пользователи могут сохранить свой ник, но могут и выбрать новый - на ваше усмотрение.