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≡ Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Организация летнего отдыха детей обсуждалась сегодня, 20 мая, на расширенном заседании в облакимате. Планируется, что в загородных оздоровительных лагерях смогут побывать около 11 000 ребят. Детей примут 4 частных лагеря и 10 государственных.
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Zanoza
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
в ПРОСТЫХ рабочьих семьях,не вырастают мальчики,склонные к разговорному жанру....

Сами то поняли, что сказали??? Болтунов в нашем роду отродясь не водилось. И кто сказал вам, что семья была рабочая??? Просто, человек рос в то время, когда в пионерский лагерь ездил хоть раз в жизни каждый ребёнок :lol: :lol: Да и никто вам не говорил, что это был пионерлагерь Радуга. Лагеря и сейчас и тогда были разные.

* 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9521
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
И прямо таки даже не кормили вас там?

нет,не кормили... потому,что работали только до обеда... ставили на рядок,который заканчивался за горизонтом (там же ставилась и фляга с водой),и используя инстинкт,использовали детский труд... может школам какие деньги переводили?
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