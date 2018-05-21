Zanoza Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в... #60







Отправлено: - 17:21 Цитата: 07Litra:

в ПРОСТЫХ рабочьих семьях,не вырастают мальчики,склонные к разговорному жанру....

Сами то поняли, что сказали??? Болтунов в нашем роду отродясь не водилось. И кто сказал вам, что семья была рабочая??? Просто, человек рос в то время, когда в пионерский лагерь ездил хоть раз в жизни каждый ребёнок Да и никто вам не говорил, что это был пионерлагерь Радуга. Лагеря и сейчас и тогда были разные.