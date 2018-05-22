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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Аноним
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.05.18 - 15:08
Комментарий удален модератором.

Аноним
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.05.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
семи ников на дню..

С одного пешу, окстись... мерещится тебе.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12019
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
одного пешу, окстись... мерещится тебе

Что то у вас стиль смотрю один и тот же, как пЕсать..
Скорее чесать..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12019
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот когда зарегинишься или будешь песать с одного ника, тогда поверю, что пешишь именно ты..
Профайл

рудничанин
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.05.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Региненный так не будешь, с семи ников на дню..


последний день п..ь без правил.
потом будешь пушистый нурлыкун.
Ответить Новый топик
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