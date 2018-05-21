Маркс Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах... #86







Отправлено: - 16:42 Цитата: Victor Yang:

Маркс:

думаешь, что Добринцофф начнет снижать цены?



Где может - начнёт.

А зачем это ему? Тебя облагодетельствовать, отобрав у своих деток маслице с хлебушка?

Если он снизил цены, значит товар просрочен или испорчен. За редким исключением он может пролететь и хапнуть товар по завышенной цене. Но даже в этом случае снижать цены необязательно, можно просто немного подождать, цена все-равно догонит.

Цитата: Victor Yang:

... то новый магазинчик быстро закроется, если не предложит того чего нет у Добринцова, потому как привычка - это тоже фактор. И зачем идти в новый магазин с теми же товарами и ценами, если есть проверенный Добринцов?

Ну пока ты не зайдешь в новый магазин, никогда не узнаешь ни про товар, ни про цены. А когда путь протоптан, будешь ходить, думая, что вот-вот появится необычный товар по низкой цене. Так и будут одни бедолаги ходить в два магазина вместо одного, а магазины будут делить выручку и вести вялотекущее существование. Но никто не закроется, дураков нет. В крайнем случае договорятся и поднимут цену и там, и тут. И если ты называешь это конкуренцией, то переубеждать тебя абсолютно бессмысленно.