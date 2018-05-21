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≡ Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переток населения из села в город, а также за пределы области сказывается на выполнении Государственной программы развития АПК в регионе. Об этом на расширенном заседании облакимата доложил руководитель сельхозуправления Дархан АБДИКАРИМОВ.
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§ Медный
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
конкуренция

а что вы называете "конкуренция"? Конкуренция у производителей и спекулянтов одно и то же? :-x
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§ Медный
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
торгаш:
себестоимость умножить на два, вот и цена.

подтверждаю
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* Змея Подколодная
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.05.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полагаю и огурцы никогда не сажала?Тогда как, как ты можешь так рассуждать?Вот посади попробуй, вырасти и продай дешевле китайских или российских.Получится ли?То же самое и с картофелем.Смысл можешь хоть уловить, к чему я, а не конкретно к посадкам

Неа,не сажала. А зачем? Их тоннами из России везут, по цене, прошу заметить, дешевле местных. Последний раз, заключительный, их в России сажают по другому? В чем разница? И тут, и там задействовано определенное количество ресурсов. С разницей лишь в том, что России еще надо привезти сюда, понимаете? А это доп расходы, которые тоже лягут грузом на стоимость тех же огурцов.
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Бывалый
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

#74
да ты прям спецыализд...
ютубный

§ 112
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12019
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Последний раз, заключительный, их в России сажают по другому? В чем разница? И ту

По другому..
Посмотри на нашу рудненскую теплицу, зайди туда.
Посмотри на их.
Полагаю в этом ты вообще не разбираешься..
И посади сама, у себя на огороде, на даче..
Тогда хоть что то дойдет..
Почему..
И вот только не нужно про расходы на перевозку.
Слышать это попросту смешнее некуда..
Ога, почему Грушевый рудненский дороже в Рудном, чем в Костанае или Петропавловске..
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§ 112
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12019
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грушевый выпускает Рудненский завод..
То же самое и с водкой, почему в России казахская водка дешевле или наоборот..
Но это лишнее, тут просто примитивно используя грузоперевозки, этого мало для ценообразования..
Футболки почему в Турции Вигос я брал по 2000 тенге, тогда как тут в Марте они со скидкой в 1800 были?
Не надо то про грузоперевозки чесать..
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§ 112
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12019
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пиво..
На заводах пивных в их магазинах при дворе, пиво дороже, чем они продают кегами за 2000 км от завода, в какой нибудь Атырау..
И таких позиций очень много..
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§ Медный
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
да ты прям спецыализд...
ютубный

"вы так говорите как будто это что-то плохое" :lol: :lol: :lol: :-P :-P :-P
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Я
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
продукцию по более низкой цене,

Теперь приобретают все закупщики молока
. но этот сговор никого не интересует. Что там снижение на 10 тенге ?

§ Victor Yang
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10647
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.05.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
думаешь, что Добринцофф начнет снижать цены?

Где может - начнёт.
Цитата:
Маркс:
А если эти магазинчики выровняют цены между собой, то

... то новый магазинчик быстро закроется, если не предложит того чего нет у Добринцова, потому как привычка - это тоже фактор. И зачем идти в новый магазин с теми же товарами и ценами, если есть проверенный Добринцов?
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Бывалый
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
зачем идти в новый магазин с теми же товарами и ценами, если есть проверенный Добринцов?

Ближе топать.
Чище зал.
Нету луж по дороге.
Ну и т.д.
Хотя... это все тоже элементы улучшения сервиса, тоже влияющие факторы и элементы конкуренции.

Маркс
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Маркс:
думаешь, что Добринцофф начнет снижать цены?

Где может - начнёт.

А зачем это ему? Тебя облагодетельствовать, отобрав у своих деток маслице с хлебушка?
Если он снизил цены, значит товар просрочен или испорчен. За редким исключением он может пролететь и хапнуть товар по завышенной цене. Но даже в этом случае снижать цены необязательно, можно просто немного подождать, цена все-равно догонит.
Цитата:
Victor Yang:
... то новый магазинчик быстро закроется, если не предложит того чего нет у Добринцова, потому как привычка - это тоже фактор. И зачем идти в новый магазин с теми же товарами и ценами, если есть проверенный Добринцов?

Ну пока ты не зайдешь в новый магазин, никогда не узнаешь ни про товар, ни про цены. А когда путь протоптан, будешь ходить, думая, что вот-вот появится необычный товар по низкой цене. Так и будут одни бедолаги ходить в два магазина вместо одного, а магазины будут делить выручку и вести вялотекущее существование. Но никто не закроется, дураков нет. В крайнем случае договорятся и поднимут цену и там, и тут. И если ты называешь это конкуренцией, то переубеждать тебя абсолютно бессмысленно.

§ 112
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12019
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Если он снизил цены, значит товар просрочен или испорчен. За

Ну с 23го числа тебя Добринцоф имеет засудить право совсем бесплатно за клевету..
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Маркс
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну с 23го числа тебя Добринцоф имеет засудить право совсем бесплатно за клевету..

К сожалению, это не клевета. Это горькая правда. А за правду не судят, за нее стоят.

Маркс
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ближе топать.
Чище зал.
Нету луж по дороге.
Ну и т.д.
Хотя... это все тоже элементы улучшения сервиса, тоже влияющие факторы и элементы конкуренции.

Ближе топать - лишить себя прогулки, а это чревато потерей здоровья.
Чем зал - значит меньше посетителей, цены неоправданно высокие.
По дороге лужи, нет денег на плитку, значит цены не вздувают.

Такими размышлениями можно выискивать хоть плюсы, хоть минусы. Сваливать все на какую-то мифическую конкуренцию. Но все это только в голове размышляющего и это просто глупости.
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