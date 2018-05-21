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Бывалый:
Вывозили в колхоз (нас в Александровку) на месяц, и под палящим солнцем с утра до вечера надо было полоть грядки попой кверху.
К труду приучали великовозрастных балбесов. Поэтому и картриджи теперь влёт заправляете.
Цитата:
Бывалый:
Обгорали на солнце страшно.
Ужас! Одно дело обгореть на пляже и совсем другое - на грядке. Одеться не судьба была? Или как обычно хотелось погеройствовать перед сверстниками, а взрослых слушать западло.Цитата:
Бывалый:
Две девчонки аллергию на солнце заработали у нас в отряде.
Списали их, демобилизовали.
Жаль, что вам в том возрасте мозгов не хватило закосить от работы, как это сделали опережающие вас в развитии девочки.
Цитата:
Бывалый:
И весь этот детский труд - забесплатно.
И прямо таки даже не кормили вас там? Думаю, что наедали вы там в обед на гораздо большую сумму, чем нарабатывали, дрыхнув в междурядье. А уж лично ваши аппетиты нам известны из темы про пионерские лагеря. Так что колхоз еще на свои деньги содержал вас, бездельников.