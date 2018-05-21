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≡ Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Организация летнего отдыха детей обсуждалась сегодня, 20 мая, на расширенном заседании в облакимате. Планируется, что в загородных оздоровительных лагерях смогут побывать около 11 000 ребят. Детей примут 4 частных лагеря и 10 государственных.
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§ 112
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12019
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вывозили в колхоз (нас в Александровку) на месяц, и под палящим солнцем с утра до вечера надо было полоть грядки попой кверху

Они еще никто не помнят про арбузы в камыстинских и наурзуских степях, когда дети собирали наравне с коровами там арбузы..
Когда детский труд 10ти леток ничего не стоил..
Дети 90х это..
Я то помню..
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* Змея Подколодная
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.05.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Э-э-э...Клумбы и грядки - это не трудовой же лагерь.Что вы несете?

Я писала про ПТЛ. А в трудовом лагере была дважды, но сейчас уже не вспомню где. Действительно, полоть заставляли грядки, для кого ад, для кого то в радость. А разовые выезды собирать морковку, ждали всем классом, когда отправят))) нашему классу картоху не доверяли почему то, постоянно на морковку ездили)))
Цитата:
Вас от трудлагеря по ходу папаша-начальник отмазал...

Я бы Вас попросила папеньку моего не трогать, я третий раз повторяю, мой отец был обычным советским работягой.
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Бывалый
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Ну вы не слабо так кушали в детстве, г-н Бывалый.

Вы чо - серьезно думаете что все эти три литра молока, две булки хлеба и 4 рогалика я самолично съедал?
Это ж на семью в пять ртов каждодневное было...
Помимо обычной еды... Супов там, и прочих первых и вторых блюд...
Цитата:
Маркс:
В Кустанае того времени было всего две машины на чесь город

И что с того?
Машины катаются по тротуарам и детским площадкам?
Вы серьезно?

Бывалый
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Я писала про ПТЛ

ПТЛ - это не трудлагерь.
Цитата:
Змея Подколодная:
для кого то в радость

А может и щас съездите прополоть?
Бесплатно, разумеется.
У шуряка дача в Чапаево.
Он не всегда успевает пропалывать грядки...
Ну для вас же в радость - бесплатно пополоть грядки...
Или не поедете?
Потому что уже выросли и поумнели...

Маркс
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вывозили в колхоз (нас в Александровку) на месяц, и под палящим солнцем с утра до вечера надо было полоть грядки попой кверху.

К труду приучали великовозрастных балбесов. Поэтому и картриджи теперь влёт заправляете.
Цитата:
Бывалый:
Обгорали на солнце страшно.

Ужас! Одно дело обгореть на пляже и совсем другое - на грядке. Одеться не судьба была? Или как обычно хотелось погеройствовать перед сверстниками, а взрослых слушать западло.Цитата:
Бывалый:
Две девчонки аллергию на солнце заработали у нас в отряде.
Списали их, демобилизовали.

Жаль, что вам в том возрасте мозгов не хватило закосить от работы, как это сделали опережающие вас в развитии девочки.
Цитата:
Бывалый:
И весь этот детский труд - забесплатно.

И прямо таки даже не кормили вас там? Думаю, что наедали вы там в обед на гораздо большую сумму, чем нарабатывали, дрыхнув в междурядье. А уж лично ваши аппетиты нам известны из темы про пионерские лагеря. Так что колхоз еще на свои деньги содержал вас, бездельников.

Бывалый
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А разовые выезды собирать морковку, ждали всем классом

Ждали?
Чего вы ждали-то?
Скажете что вам и поковыряться в холодной мокрой земле голыми руками было в радость?
При том что на сапогах комья мокрой земли по колено налипли и дождик сверху моросит?
Ради того, чтобы разрешили небольшую сумку морковки домой бесплатно забрать?
М-да...
Много ли рабам надо? Особенно рабам, любящим беззаветно рабский труд...

§ drakon
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13825
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это ж на семью в пять ртов каждодневное было...

Вот блин,одного рогалика кому-то нехватило.
Наверное Бывалому.Поэтому он таким - вырос... :lol: :-o
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Бывалый
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
К труду приучали

Труд - это когда выполненная работа оплачивается.
А когда выполненная работа не оплачивается - это называется рабство.
А так - да, в совке коммуняки с детства людей приучали быть рабами.
Хорошо что не всех им удавалось приучить.
Цитата:
Маркс:
Одно дело обгореть на пляже и совсем другое - на грядке.

Конечно разница велика.
На пляже захотел - домой пошел или в тенек пересел.
А на прополке - пашите негры, солнце еще высоко, а норма не выработана. И ни тенечка рядышком...
Цитата:
Маркс:
Одеться не судьба была?

В смысле?
В ОЗК что-ли одеться?
Руки и шея обгорали вхлам.
Их никак не прикроешь.
Вы хоть раз в поле работали?
Теоретик, блин.
Цитата:
Маркс:
И прямо таки даже не кормили вас там?

О!
Прелестно!
Вы таки считаете что если чел работает за еду, то это нормально?
Офигеть!
Цитата:
drakon:
Вот блин,одного рогалика кому-то нехватило.

Брательник младшой их не любил.

* 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9521
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты смари-ка... Да ты, старче, чуть не повторил жизненный путь человека, выросшего на уской... ))))

голод-не тётка... особенно в лагерях... особенно для детей...
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* Змея Подколодная
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.05.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну для вас же в радость - бесплатно пополоть грядки...

Цитата:
Много ли рабам надо? Особенно рабам, любящим беззаветно рабский труд...

Время другое было, на страну (на страну, а не на Вашего шуряка) "отпахать" было за честь. В нынешних реалиях все изменилось. Капитализм во всей красе, а при капитализме совсем другой расклад получается.
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* 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9521
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А так - да, платили на стройке неплохо.

4-тый разряд бетонщиков,опалубщиков,каменщиков-130 р. сварным,к 130 р.,добавляли о,5 молока... и это,по твоему,не плохо?...Цитата:
Змея Подколодная:
Он не сидел в кабинете, я ясно же написала. И на все хватало) Смотрю на детские фото с отдыха, Крым, Евпатория,Гагры и т.д., сейчас дудки каждый год на море смотаешься

кончилась халява по распределению... о таком кайфе,даже мастаки и прорабы на строючастках,не подозревали... даже на таких,УДАРНЫХ стройках как "химволокно" и "автодизель"...
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* 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9521
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мнение:
старик, не ты ли учитель 112??? с хлеба он по моему тоже начинал

не-е,не учитель... просто,и он,и я,жили в реалиях позднего соцреализма... в отличии от вас,парниковых... в Гагры они каждую неделю ездили... ананасы,рябчиками заедали...
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Маркс
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вы чо - серьезно думаете что все эти три литра молока, две булки хлеба и 4 рогалика я самолично съедал?

А то? Это же вы писали, что продовольствия в СССР не хватало, вот и подумалось о яме желудка. Там, кстати, модератор исправил сообщение, на самом деле вместо желудка было написано "пробрюшливое жорло". Это из детской песенки про кузнечика:
В кузне травел сидечик,
В кузне травел сидечик,
Огур как совсемечик,
Былёненький он зел.

Средставьте пебе,
Средставьте пебе,
Былёненький он зел.

Но вот ляшла прыгушка
Но вот ляшла прыгушка
Пробрюшливое жорло
Кузнела сьестнеца

Цитата:
Бывалый:
Машины катаются по тротуарам и детским площадкам?
Вы серьезно?

Более чем. Недавно на этом форуме были фотки такого двора.

* 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9521
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Он диссертацию написал о таких людях, которые в предложении А ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА, видят НАЛИЧИЕ ВОЙНЫ

ну так грюж же што вы врёте... в ПРОСТЫХ рабочьих семьях,не вырастают мальчики,склонные к разговорному жанру.... :lol:
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Маркс
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Труд - это когда выполненная работа оплачивается.

Вам жена тоже оплачивает, когда вы посуду моете? Или вы там за раба?
Цитата:
Бывалый:
В смысле?
В ОЗК что-ли одеться?

Первый раз слышу, чтобы от солнца ОЗК надевали. Нужно было взять с собой газету и сделать из нее шляпу. Наверняка вам родители давали, только вы ее или скурили или на другие дела израсходовали. Думать надо было, г-н Бывалый. М - мозг.
Цитата:
Бывалый:
Вы таки считаете что если чел работает за еду, то это нормально?
Офигеть!

Некоторые и на еду не нарабатывают. Еда ведь тоже денег стоит, или вам только звонкой монетой подавай? На то, что вы там заработали, даже рогалика не смогли бы купить. Вас, считайте, колхозники за свой счет кормили, в кредит. А вы до сих пор долг не отдали.
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