Цитата: Бывалый:

Вывозили в колхоз (нас в Александровку) на месяц, и под палящим солнцем с утра до вечера надо было полоть грядки попой кверху.

К труду приучали великовозрастных балбесов. Поэтому и картриджи теперь влёт заправляете.

Цитата: Бывалый:

Обгорали на солнце страшно.

Ужас! Одно дело обгореть на пляже и совсем другое - на грядке. Одеться не судьба была? Или как обычно хотелось погеройствовать перед сверстниками, а взрослых слушать западло.Цитата: Бывалый:

Две девчонки аллергию на солнце заработали у нас в отряде.

Списали их, демобилизовали.

Жаль, что вам в том возрасте мозгов не хватило закосить от работы, как это сделали опережающие вас в развитии девочки.

Цитата: Бывалый:

И весь этот детский труд - забесплатно.

И прямо таки даже не кормили вас там? Думаю, что наедали вы там в обед на гораздо большую сумму, чем нарабатывали, дрыхнув в междурядье. А уж лично ваши аппетиты нам известны из темы про пионерские лагеря. Так что колхоз еще на свои деньги содержал вас, бездельников.