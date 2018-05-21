Цитата: Причем в Египте в Шармэльшейхе на сегодня только казахстанцы и украинцы..В Турции то же самое, но уже есть и россияне..О чем это ты?Врать то зачем?

Шо Ви говорите.....,однако))) Мне недавно принесли график отпусков, ради интереса, пока девчата прибегали (пед состав) уточняться, спрашивала, кто и куда едет)))) Представляете, 112-ый, ОПЯТЬ никто никуда не едет) Деревня и огород, это все, что могут позволить себе.Ну да, это конечно же единичный случай)))))) Я больше скажу, как бухгалтера, меня просят вообще выплатить на руки отпускные, не уходя в отпуск, а знаете почему? Жить не на что, возьмут отпускные, месяц то следующий пустой. А я не имею права так делать, по факту все должны "отгулять". Вы,112-ый, наверно не в курсе. Вы в той стране живете, которую по Хабару показывают?