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≡ Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Организация летнего отдыха детей обсуждалась сегодня, 20 мая, на расширенном заседании в облакимате. Планируется, что в загородных оздоровительных лагерях смогут побывать около 11 000 ребят. Детей примут 4 частных лагеря и 10 государственных.
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§ drakon
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13824
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А после 9 класса,экзамены мы - не сдавали.
Трудились в Пришкольном Трудовом Лагере.
До сих пор не могу забыть этот "Кайф".
Сами Палатки - ставили,сами еду по очереди-
варили. Естесственно за поваров были-
Учителя. Мы только - помогали.
А последний - вечер. Девочки - плакали,
не хотели - домой. Да и пацаны - украдкой,
слезу - смахивали.
Наверное в Египет - хотели... :lol: :lol: :oops:
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* Медный
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

основа будет под твоими пустыми обвинениями? :-) я в ясновидящие не записывался, а ты как девочка 5 летняя поплакал о том что родители заставили сходить и купить продуктов.. делали из тебя взрослого человека...
потешься ещё денька два и всё ;-) амба
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Аноним
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это к тому, что халявщикам было везде хорошо..
Потому и не ценили свою Родину

Дети, отдыхавшие в пионерлагерях были халявщиками и поголовно будущими тунеядцами и алкоголиками? Что ты сквозь себя-то всё проецируешь? Ты много ль наценил в 10-14 лет?

* Медный
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
не хотели - домой. Да и пацаны - украдкой,
слезу - смахивали.
Наверное в Египет - хотели...

:lol: :lol: :lol: :lol: ах, до слёз
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§ 112
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12014
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Простому народу ни курорты Краснодарского края, ни Турция, к сожалению, не по карману. В

Господи..
Миллионами они там отдыхают.
Причем в Египте в Шармэльшейхе на сегодня только казахстанцы и украинцы..
В Турции то же самое, но уже есть и россияне..
О чем это ты?
Врать то зачем?
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* Змея Подколодная
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 453
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.05.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трудились в Пришкольном Трудовом Лагере.

Было такое, в 5 школе, как правило, клумбы поливали, грядки) У меня лето все было расписано, я всегда у родителей спрашивала, на какое время брать ПТЛ. Дети все были при деле, кто не уезжал. Дворовые клубы были в каждом районе, между этими клубами были соревнования. У бабушки во дворе был "Орленок", вся детвора там была. А сейчас дети предоставлены сами себе, со всеми вытекающими....
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Гость
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Бывалого наверное и игрушки были деревянные прибитые к полу. :lol:

* Змея Подколодная
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 453
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.05.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Причем в Египте в Шармэльшейхе на сегодня только казахстанцы и украинцы..В Турции то же самое, но уже есть и россияне..О чем это ты?Врать то зачем?

Шо Ви говорите.....,однако))) Мне недавно принесли график отпусков, ради интереса, пока девчата прибегали (пед состав) уточняться, спрашивала, кто и куда едет)))) Представляете, 112-ый, ОПЯТЬ никто никуда не едет) Деревня и огород, это все, что могут позволить себе.Ну да, это конечно же единичный случай)))))) Я больше скажу, как бухгалтера, меня просят вообще выплатить на руки отпускные, не уходя в отпуск, а знаете почему? Жить не на что, возьмут отпускные, месяц то следующий пустой. А я не имею права так делать, по факту все должны "отгулять". Вы,112-ый, наверно не в курсе. Вы в той стране живете, которую по Хабару показывают?
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Бывалый
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
модель ситуации

Когда говорят "а если завтра война", то подразумевают готовность к ней.
А готовность проверяется только путем практических тренировок.
Очень жаль что ваше выросшее чадо, равно как и вырастившая его мама, этого не понимают.
А с абстрактной "модели ситуации", существующей только в голове ее представляющего, толку никакого...
Так-то я в модели ситуации тоже каждый раз Сталлоне со Шварценеггером побиваю одной левой, но - только именно что в воображаемой модели ситуации...
Так что эта ваша "модель ситуации" - из разряда так любимого совками богатения в режиме думки...

§ 112
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12014
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Вы,112-ый, наверно не в курсе. Вы в той стране живете, которую по Хабару показывают?

Посмотрите на авто, которые по 3 штуки на семью берут, квартиры по 10 лимонов скупают, еще и не хватает..
И у этих деревенских что, не найдется 200 тысяч на поездку в 5 плюс в Египте?
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Бывалый
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
родители заставили

Где я написал что меня они заставили?
Ты опять строишь из себя ясновидящего?
Цитата:
Змея Подколодная:
Было такое, в 5 школе, как правило, клумбы поливали, грядки)

Э-э-э...
Клумбы и грядки - это не трудовой же лагерь.
Что вы несете?
Клумбы/грядки под окнами 27 кабинета - это рядовая двухнедельная "отработка" (непонятно правда откуда возникал долг, который необходимо было "отрабатывать").
Да вы школьной жизни в сов.время, получается, и не нюхали...
Вас от трудлагеря по ходу папаша-начальник отмазал...
Трудовой лагерь - это ад.
Вывозили в колхоз (нас в Александровку) на месяц, и под палящим солнцем с утра до вечера надо было полоть грядки попой кверху.
Обгорали на солнце страшно.
Две девчонки аллергию на солнце заработали у нас в отряде.
Списали их, демобилизовали.
И весь этот детский труд - забесплатно.
Во щщастье-то савецкое.
Тьху!

ностальжи
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,помниться отдыхали в пионерлагере. Кушать то хотелось конечно, но нас кормили на убой, плюс добавка была всегда.Просто мы и бегали и тратили свою энергию много,потому что интересно было, много развлечений. Дома так не хотелось кушать.А тут природа и свежий воздух делали свое дело.Аппетит в разы больше. Сейчас уже тоже ребенка в частный лагерь в прошлом году отправляли, так он жаловался кушать постоянно хочется. Хотя дома проблема накормить, постоянно напоминать надо и заставлять.

Маркс
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А дети летом родителей видели только по запискам, оставленным перед уходом на работу "Суп в холодильнике, какао на плите. В шкафу возьми рубль-двадцать, купи 3 литра молока, 2 булки хлеба и 4 рогалика."

Ну вы не слабо так кушали в детстве, г-н Бывалый. Опасаюсь спрашивать о сегодняшнем дне. Конечно, трудно было вашим родителям обеспечить ваше полуголодное существование и приходилось вкалывать на даче в свой отпуск, чтобы хоть как-то набить ваш желудок.

[Исправлено: Gljuk, 22.05.2018 - 15:38]

Маркс
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И как же это мы лет 30+ тому назад катались на велосипедах (роликов тогда и в помине не было) да отдыхали все лето?

В Кустанае того времени было всего две машины на чесь город. А теперь у каждого по две. Сейчас вас не только на дороге, но и во дворе задавят легко и быстро. Нужны велодорожки, но нет ни денег, ни способностей сделать их без затрат. Поэтому теперь велосипедисты давят пешеходов на тротуарах.

* Медный
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

извини!
"заставили" :-)
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