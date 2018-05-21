|Цитата:
Медный:
родители заставили
Где я написал что меня они заставили?
Ты опять строишь из себя ясновидящего?
Цитата:
Змея Подколодная:
Было такое, в 5 школе, как правило, клумбы поливали, грядки)
Э-э-э...
Клумбы и грядки - это не трудовой же лагерь.
Что вы несете?
Клумбы/грядки под окнами 27 кабинета - это рядовая двухнедельная "отработка" (непонятно правда откуда возникал долг, который необходимо было "отрабатывать").
Да вы школьной жизни в сов.время, получается, и не нюхали...
Вас от трудлагеря по ходу папаша-начальник отмазал...
Трудовой лагерь - это ад.
Вывозили в колхоз (нас в Александровку) на месяц, и под палящим солнцем с утра до вечера надо было полоть грядки попой кверху.
Обгорали на солнце страшно.
Две девчонки аллергию на солнце заработали у нас в отряде.
Списали их, демобилизовали.
И весь этот детский труд - забесплатно.
Во щщастье-то савецкое.
Тьху!