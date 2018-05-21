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≡ Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переток населения из села в город, а также за пределы области сказывается на выполнении Государственной программы развития АПК в регионе. Об этом на расширенном заседании облакимата доложил руководитель сельхозуправления Дархан АБДИКАРИМОВ.
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* Медный
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
конкуренция

а что вы называете "конкуренция"? Конкуренция у производителей и спекулянтов одно и то же? :-x
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* Медный
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
торгаш:
себестоимость умножить на два, вот и цена.

подтверждаю
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* Змея Подколодная
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Змея Подколодная


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Сообщений: 453
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.05.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полагаю и огурцы никогда не сажала?Тогда как, как ты можешь так рассуждать?Вот посади попробуй, вырасти и продай дешевле китайских или российских.Получится ли?То же самое и с картофелем.Смысл можешь хоть уловить, к чему я, а не конкретно к посадкам

Неа,не сажала. А зачем? Их тоннами из России везут, по цене, прошу заметить, дешевле местных. Последний раз, заключительный, их в России сажают по другому? В чем разница? И тут, и там задействовано определенное количество ресурсов. С разницей лишь в том, что России еще надо привезти сюда, понимаете? А это доп расходы, которые тоже лягут грузом на стоимость тех же огурцов.
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Бывалый
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

#74
да ты прям спецыализд...
ютубный

§ 112
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
112


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Сообщений: 12014
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Последний раз, заключительный, их в России сажают по другому? В чем разница? И ту

По другому..
Посмотри на нашу рудненскую теплицу, зайди туда.
Посмотри на их.
Полагаю в этом ты вообще не разбираешься..
И посади сама, у себя на огороде, на даче..
Тогда хоть что то дойдет..
Почему..
И вот только не нужно про расходы на перевозку.
Слышать это попросту смешнее некуда..
Ога, почему Грушевый рудненский дороже в Рудном, чем в Костанае или Петропавловске..
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§ 112
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12014
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грушевый выпускает Рудненский завод..
То же самое и с водкой, почему в России казахская водка дешевле или наоборот..
Но это лишнее, тут просто примитивно используя грузоперевозки, этого мало для ценообразования..
Футболки почему в Турции Вигос я брал по 2000 тенге, тогда как тут в Марте они со скидкой в 1800 были?
Не надо то про грузоперевозки чесать..
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§ 112
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12014
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пиво..
На заводах пивных в их магазинах при дворе, пиво дороже, чем они продают кегами за 2000 км от завода, в какой нибудь Атырау..
И таких позиций очень много..
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* Медный
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
да ты прям спецыализд...
ютубный

"вы так говорите как будто это что-то плохое" :lol: :lol: :lol: :-P :-P :-P
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Гость
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области




Отправлено: 22.05.18 - 16:07
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