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§ NG.kz
Как покупка на несколько тенге может превратиться в автомобиль, объясняли в управлении госдоходов Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брифинг был приурочен к началу общеказахстанской акции «Требуй чек — выиграй приз», которая стартовала 21 мая. Начиная с 2016 года, участники акции не собирают горы бумажных чеков, а фотографируют их.
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Общественный деятель
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот теперь можно жалобы писать кто чек не дал по просьбе, кто карту не принимает

FOMA
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов как потребителей товаров

Мои интересы заканчиваются на визуальном осмотре товара и последующих 14 днях эксплуатации в течении которых могу вернуть товар. Во всех остальных случаях это не мои интересы а надзорных органов за продавцом.

§ 112
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12014
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Ладно чеки фотать на фоне беззащитных женщин продавцов..
А если Добринцоф встанет у прилавка и еще погонится за тобой?
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Зарина
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пяточке, в затоболовке, в оптовом магазине по продаже спиртных, всегда продают оптом не только ИП, но и физ лицам, однако не дают кассовый чек. Сколько не просила, бесполезно. Кассир объясняет что только ИП-кам чеки дают. На пояснение, что мне физ. лицу вы же тоже продаете и не первый раз оптом, указывают на дверь и все.

[Исправлено: Gljuk, 22.05.2018 - 14:08]

§ 112
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12014
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на базарах как, просить счет фактуру и тоже этих базарниц фотать?
А если нет у них чека, то что делать?
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Любопытно
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые предприниматели, у меня вопрос. А что действительно, когда платишь картой с вас банк снимает 7% за каждую транзакцию? Недавно попросили оплатить наличными, аргументируя, что невыгодно картой магазину когда платят.

гость
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зарина:
На пяточке, в затоболовке, в оптовом магазине по продаже спиртных, всегда продают оптом не только ИП, но и физ лицам, однако не дают кассовый чек. Сколько не просила, бесполезно. Кассир объясняет что только ИП-кам чеки дают. На пояснение, что мне физ. лицу вы же тоже продаете и не первый раз оптом, указывают на дверь и все.

Цитата:
Зарина:
На пяточке, в затоболовке, в оптовом магазине по продаже спиртных, всегда продают оптом не только ИП, но и физ лицам, однако не дают кассовый чек. Сколько не просила, бесполезно. Кассир объясняет что только ИП-кам чеки дают. На пояснение, что мне физ. лицу вы же тоже продаете и не первый раз оптом, указывают на дверь и все.

зачем идешь в оптовку, иди в магазин покупай втридорога водку и там требуй чек. а я лучше там 1200 куплю без чеки, чем за 1800 с чеком

Читатель 1
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
))) вот нашли способ бороться за чеки... ничего "умнее" не могли придумать??
Чек - это основа для возврата товара! С этого надо начинать. А то что "чешут" про % при оплате картой - ерунда - эти % мизер на фоне цены ( и не 7, а 2 вроде)

Маркс
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
и. о. руководителя управления государственных доходов по Костанаю

Это называется просто - загребать жар чужими руками. Чем больше чеков - тем больше показатель доходов, тем больше премий по итогам. Затраты - авто местного производства на всю страну.

Нужно всего лишь грамотно направить толпу в нужном направлении, пообещав золотые горы. А лошки теперь начнут бегать, как дурни со ступой, требуя чеки и размахивая карточками, создавая проблемы в первую очередь самим себе.

* Медный
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
PlayMaret
Профайл

Маркс
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
А то что "чешут" про % при оплате картой - ерунда - эти % мизер на фоне цены ( и не 7, а 2 вроде)

И не 2, а 3 вроде. И не у нас, а у них. И только по праздникам. А в будни - не хватает. Вроде бы так. Конечно, что ж, не без того ж, оно, конечно, собственно буквально, если поднять вопрос и тут же бросить, потом его поднять и тут же заострить, тогда оно, конечно, собственно, буквально!

Реке
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зарина:

понеслась душа в рай

Реке
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
побольше рассказывайте сказок про автомобили, и главное есть же кто верит в них

Саша
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В точку. Согласен на 100 %. Читать противно, одни жалобщики
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