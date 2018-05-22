Цитата: Зарина:

На пяточке, в затоболовке, в оптовом магазине по продаже спиртных, всегда продают оптом не только ИП, но и физ лицам, однако не дают кассовый чек. Сколько не просила, бесполезно. Кассир объясняет что только ИП-кам чеки дают. На пояснение, что мне физ. лицу вы же тоже продаете и не первый раз оптом, указывают на дверь и все.



Цитата: Зарина:

На пяточке, в затоболовке, в оптовом магазине по продаже спиртных, всегда продают оптом не только ИП, но и физ лицам, однако не дают кассовый чек. Сколько не просила, бесполезно. Кассир объясняет что только ИП-кам чеки дают. На пояснение, что мне физ. лицу вы же тоже продаете и не первый раз оптом, указывают на дверь и все.

зачем идешь в оптовку, иди в магазин покупай втридорога водку и там требуй чек. а я лучше там 1200 куплю без чеки, чем за 1800 с чеком