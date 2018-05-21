Цитата: Полагаю и огурцы никогда не сажала?Тогда как, как ты можешь так рассуждать?Вот посади попробуй, вырасти и продай дешевле китайских или российских.Получится ли?То же самое и с картофелем.Смысл можешь хоть уловить, к чему я, а не конкретно к посадкам

Неа,не сажала. А зачем? Их тоннами из России везут, по цене, прошу заметить, дешевле местных. Последний раз, заключительный, их в России сажают по другому? В чем разница? И тут, и там задействовано определенное количество ресурсов. С разницей лишь в том, что России еще надо привезти сюда, понимаете? А это доп расходы, которые тоже лягут грузом на стоимость тех же огурцов.