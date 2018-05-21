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§ NG.kz
Самая крутая свадьба в мире
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такое сопровождение увидел вчера в Костанае.
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Аноним
Re: Самая крутая свадьба в мире




Отправлено: 22.05.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Янкова:
Друзья, это был организованный кортеж

Цитата:
Житель Солнца: Как бы Вы не объясняли, что это мероприятие

Видео посмотрите внимательно. Едет первая патрулька сопровождения, за ней кортеж, за ним - замыкающая патрулька. Следом за замыкающей патрулькой сколько ещё машин проехало на красный, да по встречке? Это называется "организованный кортеж"? Каким мероприятием можно оправдать грубейшие нарушения ПДД??? Вот объясните ЭТО "основной массе комментаторов".

§ Victor Yang
Re: Самая крутая свадьба в мире
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10645
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.05.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель Солнца:
Как бы Вы не объясняли

Так никто и не объясняет. "Девичник" и "Парад невест". Первое - по сути, последняя пьянка девушки перед замужеством, второе - непонятно что, но, думаю, демонстрация свадебных атрибутов на разных "моделях". Ни то, ни другое не несёт ни культурной, ни исторической нагрузки. Так что все эти "Супер", "Мега" и "Впервые в городе" - не более чем пафос.
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§ Житель Солнца
Re: Самая крутая свадьба в мире
Житель Солнца


(Пользователи)
Сообщений: 351
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 22.05.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ни то, ни другое не несёт ни культурной, ни исторической нагрузки.

Так много есть мероприятий, которые не несут таких нагрузкок. И что всё должно замереть в нашем городе, из-за недовольства горстки комментаторов?
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§ Житель Солнца
Re: Самая крутая свадьба в мире
Житель Солнца


(Пользователи)
Сообщений: 351
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 22.05.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Каким мероприятием можно оправдать грубейшие нарушения ПДД??? Вот объясните ЭТО "основной массе комментаторов".

Напишите заявление в полицию. Что здесь пузыри в лужу пускать под ником "Аноним"?
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§ 112
Самая крутая свадьба в мире
112


(Пользователи)
Сообщений: 12004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 13:53
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Самая крутая свадьба в мире




Отправлено: 22.05.18 - 13:56
Комментарий проходит проверку.
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