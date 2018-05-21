Цитата: Житель Солнца:

Как бы Вы не объясняли

Так никто и не объясняет. "Девичник" и "Парад невест". Первое - по сути, последняя пьянка девушки перед замужеством, второе - непонятно что, но, думаю, демонстрация свадебных атрибутов на разных "моделях". Ни то, ни другое не несёт ни культурной, ни исторической нагрузки. Так что все эти "Супер", "Мега" и "Впервые в городе" - не более чем пафос.