NG.kz Как покупка на несколько тенге может превратиться в автомобиль, объясняли в управлении госдоходов Костаная



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 32654

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:21 Брифинг был приурочен к началу общеказахстанской акции «Требуй чек — выиграй приз», которая стартовала 21 мая. Начиная с 2016 года, участники акции не собирают горы бумажных чеков, а фотографируют их.

Читать новость



