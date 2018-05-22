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§ NG.kz
Как покупка на несколько тенге может превратиться в автомобиль, объясняли в управлении госдоходов Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брифинг был приурочен к началу общеказахстанской акции «Требуй чек — выиграй приз», которая стартовала 21 мая. Начиная с 2016 года, участники акции не собирают горы бумажных чеков, а фотографируют их.
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Общественный деятель
Re: Как покупка на несколько тенге может превратиться в...




Отправлено: 22.05.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот теперь можно жалобы писать кто чек не дал по просьбе, кто карту не принимает

Гость
Как покупка на несколько тенге может превратиться в автомобиль, объясняли в управлении госдоходов Костаная




Отправлено: 22.05.18 - 13:40
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§ 112
Как покупка на несколько тенге может превратиться в автомобиль, объясняли в управлении госдоходов Костаная
112


(Пользователи)
Сообщений: 12004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 13:48
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Как покупка на несколько тенге может превратиться в автомобиль, объясняли в управлении госдоходов Костаная




Отправлено: 22.05.18 - 13:51
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Как покупка на несколько тенге может превратиться в автомобиль, объясняли в управлении госдоходов Костаная
112


(Пользователи)
Сообщений: 12004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 13:51
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Как покупка на несколько тенге может превратиться в автомобиль, объясняли в управлении госдоходов Костаная




Отправлено: 22.05.18 - 14:00
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