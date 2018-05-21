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≡ Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Организация летнего отдыха детей обсуждалась сегодня, 20 мая, на расширенном заседании в облакимате. Планируется, что в загородных оздоровительных лагерях смогут побывать около 11 000 ребят. Детей примут 4 частных лагеря и 10 государственных.
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§ 112
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
112


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Сообщений: 12004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шантарам:
Теперь дети многие тухнут в городе. А раньше отдыхали всегда и классно было.

Как это тухнут?
И раньше классно было кому, будущим алкоголикам и тунеядцам?
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§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9514
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
А если завтра война???? Вы будете требовать накрахмаленные простыни? Тьфу!!!!

ну это вам "тьфу!",а тем,кто на войне,чистота нужна в первую очередь... как минимум-чистый подворотничок,чтобы чирьями не покрыться... стираная роба,чтобы небыло чесотки... стриженная под "ноль" голова,чтобы не было вшей... и смена портянок,чтобы свои же нее пристрелили... :lol: Цитата:
Шантарам:
А раньше отдыхали всегда и классно было.

два раза был в ДЕТСКИХ лагерях... линейки да считалки запомнились... сон-час... туда строем,сюда-строем... в воду по свистку... а главное,всегда жрать хотелось... ни есть,а имменно "жрать",до сосущей боли в желудке... там воровать с пацанами начали... сначала хлеб в столовке,пока все кино смотрели и от комаров отбивались... потом сушённую рыбу у сторожа... сгущенку у вожатых...
кароч,мне там не понравилось... и детей своих туда не сбывал...
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* Змея Подколодная
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
Змея Подколодная


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Сообщений: 448
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.05.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ага.Не были.Точно.Пахали они как папы Карлы на дачах попой кверху в летние месяцы, чтобы было что зимой пожрать, потому что СССР продовольствием круглых год не обеспечивал да и зарплаты на все не хватало...А дети летом родителей видели только по запискам, оставленным перед уходом на работу "Суп в холодильнике, какао на плите. В шкафу возьми рубль-двадцать, купи 3 литра молока, 2 булки хлеба и 4 рогалика."

Неправда! Каждое лето пионерлагерь, 2 сезона стабильно! Лесная Сказка, Энергетик и Светофор! Родители пахали, да, но при этом мы еще и на Черное море ездили! Могли позволить себе, представляете? Мама в медицине, отец на стройке, простые советские граждане. А сейчас все могут себе позволить море? Сомневаюсь. И дачи у нас не было НИКОГДА (у нас и сейчас нет) и как то выжили в "тяжелое" советское время без нее в зимнее время. А поездки всем классом в Москву, Питер и т.д., родители давали только на карманные расходы, а оплачивал поездки наш спонсор- КустанайТяжСтрой. Вы, Бывалый, не ездили ? Мы с Вами в одной школе учились с разницей в один год. И в пионерлагеря Вы не ездили по путевкам от организаций, где родители работали?
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§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9514
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Диво дивное!! Видимо дети сотрудников акимата, и в частности, самого акима, НИКОГДА не отдыхают в местных пионерских лагерях.

сколько вам лет,девушка? что вас до сих пор удивляет ЭТОТ вопрос... при наличии туркаев,египтов и тайландов,кто-то из власть- и деньги-имущих,будет собственного ребёнка посылать в ЛАГЕРЬ... месить грязь на "пляже" днём,и трястись от холода между провонявшимися плесенью "одеялом" и "матрацем",ночью...
вы про ВЗРОСЛЫЙ лагерь почитайте... тут,не далеко,в народных новостях.... :lol:
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§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9514
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
КустанайТяжСтрой

не помню я таких "ништяков"... две пятилетки в "химстрое" отработал... ваш папа,небось, в здании за "Белочкой" "строительством" занимался... тогда да,тогда дача не нужна была... двойные оклады в премии за квартал,тройные в премии по итогам года,денежные поощрщния по праздникам...
"простые" работяги получали 40 руб. аванса,и 80-90 руб.получки... в "отделстроях",на 10-20 руб.больше...
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Аноним
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 22.05.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
раньше классно было кому, будущим алкоголикам и тунеядцам?

Это к чему? Снова о себе, любимом?

§ 07Litra
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9514
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 13:37
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§ 112
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
112


(Пользователи)
Сообщений: 12004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 13:39
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§ 112
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
112


(Пользователи)
Сообщений: 12004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 13:40
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта




Отправлено: 22.05.18 - 13:54
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* Змея Подколодная
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
Змея Подколодная


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Сообщений: 448
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.05.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не помню я таких "ништяков"...

А я прекрасно помню и все одноклассники мои тоже (ни у кого амнезии не случилось пока), недавно только вспоминали, кто то выложил фотку возле Эрмитажа, модные все такие, у всех шапки "клубнички"))) Москва, Питер, Калуга, Тула. Золотое кольцо России.
Цитата:
"простые" работяги получали 40 руб. аванса,и 80-90 руб.получки... в "отделстроях",на 10-20 руб.больше...

Он не сидел в кабинете, я ясно же написала. И на все хватало) Смотрю на детские фото с отдыха, Крым, Евпатория,Гагры и т.д., сейчас дудки каждый год на море смотаешься. Простому народу ни курорты Краснодарского края, ни Турция, к сожалению, не по карману. Вот так "плохо" жили простые "совковые" граждане.
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Гость
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта




Отправлено: 22.05.18 - 13:59
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