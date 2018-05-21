36+ Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна... #4







Отправлено: - 11:40 Лично мое мнение, эти виды не знаю как назвать спорт не спорт - Ушу, Карате, Тиквандо пора перевести в раздел гимнастики или танцев, но не в коем случае не единоборства, просто сам пытался заниматься этим видом еще в середине 80х когда было запрещено, но когда моего тренера с черным поясом замочил при нас один студент схт, просто забарол его и по рылу надавал хотя перед схваткой тренер так махал рукой и ногой, что свист стоял и так угрожающий пищал их подняли повторно драться,тренер отказался, сказал что не хочет нарушать кодекс самурая и драться будет только по правилам карате, после чего у меня отпала охота заниматься этим видом спорта, почему не устроят пробные схватки каратиста с вольником и казак куресы? интересно было бы кто победил, ведь на улице ни кто не разбирает по каким правилам драться?