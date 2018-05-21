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≡ Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна Игнатенко 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна Игнатенко
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Турнир проходил 3-5 мая в Кызылорде. Были представлены разделы с ушу саньда, а также паралельно проходил чемпионат в разделе таолу. Обе соперницы Марианны Игнатенко представляли Южно-Казахстанскую область.
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§ CrazyBeaver
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 21.05.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так приведите документы в порядок, можно подумать у одних вас бюрократические проволочки. Три недели и все документы сдал для аккредитации.
Профайл

афганец
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...




Отправлено: 22.05.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понахапали по 3ри федерации и сидят довольные рожи, отмывают денежки хотя сами к ушу никогда отношения не имели и ничего в нём не понимают. бьются по правилам рукопашки под эгидой ушу и ручки потирают при выделении им финансов. Почему у кого то по 3 федерации, а кому то умышленно тормозят документы даже одной. Справедливо?

Игрик ыксов
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...




Отправлено: 22.05.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодец Марианна! Знаю ее лично, очень позитивный и целеустремленный человек. Желаю новых побед!!!

36+
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...




Отправлено: 22.05.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично мое мнение, эти виды не знаю как назвать спорт не спорт - Ушу, Карате, Тиквандо пора перевести в раздел гимнастики или танцев, но не в коем случае не единоборства, просто сам пытался заниматься этим видом еще в середине 80х когда было запрещено, но когда моего тренера с черным поясом замочил при нас один студент схт, просто забарол его и по рылу надавал хотя перед схваткой тренер так махал рукой и ногой, что свист стоял и так угрожающий пищал их подняли повторно драться,тренер отказался, сказал что не хочет нарушать кодекс самурая и драться будет только по правилам карате, после чего у меня отпала охота заниматься этим видом спорта, почему не устроят пробные схватки каратиста с вольником и казак куресы? интересно было бы кто победил, ведь на улице ни кто не разбирает по каким правилам драться?

боец
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...




Отправлено: 22.05.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну во первых есть разные стили карате, саньда этот тот же кикбоксинг с элементами подхватов из тайского бокса. А если твой тренер был ниакким который просто косил под великого бойца, как бы сказал мой друг Леонид Каневский это уже совсем другая история... посмотри бои Лечи Курбанова потом скажешь гимнастика это или нет.

Бывалый
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...




Отправлено: 22.05.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
ведь на улице ни кто не разбирает по каким правилам драться?

А с чего вы решили что восточные единоборства учат драться?
Они учат НЕ драться.
Но тем, у кого голова "пробита", этого не понять.
Уже не понять...

36+
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...




Отправлено: 22.05.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
36+:
ведь на улице ни кто не разбирает по каким правилам драться?

А с чего вы решили что восточные единоборства учат драться?
Они учат НЕ драться.
Но тем, у кого голова "пробита", этого не понять.
Уже не понять...

Тогда если не учит себя защитить,то это не единоборства, а танцы.

36+
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...




Отправлено: 22.05.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
боец:
А если твой тренер был ниакким который просто косил под великого бойца, как бы сказал мой друг Л

да нет ни один тренер, были примеры когда служил в армии.

36+
Re: Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна...




Отправлено: 22.05.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
боец:
А если твой тренер был ниакким который просто косил под великого бойца, к

Зря ты так, он и доски разбивал и кирпичи у него были такие резкие удары рукой и ногой, что аш свист стоял, даже говорят он время от времени убегал в лес на недели две, что бы набраться энергии от деревьев, птиц, зверей, кстати недавно видел его по Российскому тв он продолжает заниматься даже какой то руководитель федерации в РФ большая шишка

Гость
Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна Игнатенко




Отправлено: 22.05.18 - 13:36
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