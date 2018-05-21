Цитата: Добринцофф:

Если кто-то может производить или продавать аналогичную продукцию по более низкой цене,то отрицательно это сказывается только на зажравшемся производителе или продавце,такие уходят с рынка ,а их место занимают более расторопные конкуренты.

Добринцофф, от Вас я такого спурта не ожидал. Какая конкуренция? Вы хоть раз ее видели? Если кто-то предлагает цены ниже, то это халтурщик или ворюга. В любом случае ничего бесплатного никто никогда никому не даст. Конкуренция - миф для дураков. Правильно написал Мишаня, что даже цель конкуренции - убрать с дороги тех, кто мешает драть с лохов бабло.

Примеры конкуренции в Костанае - грязные автобусы, требующие повышения платы за проезд. Халтурные ремонты улиц, сделанные по дешевой цене. Умирающие супермаркеты, придумывающие всякие хитрые уловки и обман покупателей, чтобы выжить. Вы же сами, Добринцофф, писали недавно, что людям главное, чтобы подешевле было. А дешевое и бесплатное - только в мышеловках. Поэтому и продукты уже все пластмассовые настолько, что животные их есть не хотят - природа не позволяет.

Там, где рулит бабло, ничего хорошего не может быть сделано для всех, но наши либералы не объясняют того, что при капитализме - всё только для богатых. Поэтому и конкуренция -фикция.