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≡ Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переток населения из села в город, а также за пределы области сказывается на выполнении Государственной программы развития АПК в регионе. Об этом на расширенном заседании облакимата доложил руководитель сельхозуправления Дархан АБДИКАРИМОВ.
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§ Мишаня
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 509
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 22.05.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В 97-м году они ее жестко бодяжили на китайском спирту
Даже с конца 96-го, примерно с ноября

Спорить с тобой бесполезно: тут я не помню, там я не знаю. Ты случайно не сам Зайцев или Соложенков? Я тебе инсайд опять скажу. не было китайского спирта. А то, что там ты пойло пил, я тебе еще инсайд расскажу: вся некондиция оставалась в пределах области. Это не значит, что в области была сплошная некондиция.
А по поводу агрегаторов с фурами - так почему загнулись местные сельхозы, если россияне ездили сюда за настоящим мясом? Почитай свои посты и разложи по полкам: где агрегаторы, кто куда ездил и зачем. А то туда не ходи - снег на башка упадет
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Маркс
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Если кто-то может производить или продавать аналогичную продукцию по более низкой цене,то отрицательно это сказывается только на зажравшемся производителе или продавце,такие уходят с рынка ,а их место занимают более расторопные конкуренты.

Добринцофф, от Вас я такого спурта не ожидал. Какая конкуренция? Вы хоть раз ее видели? Если кто-то предлагает цены ниже, то это халтурщик или ворюга. В любом случае ничего бесплатного никто никогда никому не даст. Конкуренция - миф для дураков. Правильно написал Мишаня, что даже цель конкуренции - убрать с дороги тех, кто мешает драть с лохов бабло.
Примеры конкуренции в Костанае - грязные автобусы, требующие повышения платы за проезд. Халтурные ремонты улиц, сделанные по дешевой цене. Умирающие супермаркеты, придумывающие всякие хитрые уловки и обман покупателей, чтобы выжить. Вы же сами, Добринцофф, писали недавно, что людям главное, чтобы подешевле было. А дешевое и бесплатное - только в мышеловках. Поэтому и продукты уже все пластмассовые настолько, что животные их есть не хотят - природа не позволяет.
Там, где рулит бабло, ничего хорошего не может быть сделано для всех, но наши либералы не объясняют того, что при капитализме - всё только для богатых. Поэтому и конкуренция -фикция.

* Змея Подколодная
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.05.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Речь идёт о картофеле нового урожая, который у нас в это время года просто физически не может вырасти.

А когда вырастет, кто этот картофель будет покупать? Цены атомные, в местном "Садоводе" бываете наверно?)) На засолку (на Складской) огурцы мешками -Россия, почему местные овощи дороже привозных?
Сейчас южане ситуацию, сложившуюся на рынке овощей поправят, будем посмотреть, ага))) ждем-с)
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§ Victor Yang
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10645
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.05.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Какая конкуренция? Вы хоть раз ее видели?

А я всё думал - когда ж ты появишься, и начнёшь объяснять Добринцову, который сталкивается с явлением ежедневно, что конкуренция на цены не влияет и вообще её у нас нет. У тебя уже условный рефлекс, похоже.

[Исправлено: Victor Yang, 22.05.2018 - 13:12]
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§ 112
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
112


(Пользователи)
Сообщений: 12004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 13:47
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