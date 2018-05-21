Цитата: Ага.Не были.Точно.Пахали они как папы Карлы на дачах попой кверху в летние месяцы, чтобы было что зимой пожрать, потому что СССР продовольствием круглых год не обеспечивал да и зарплаты на все не хватало...А дети летом родителей видели только по запискам, оставленным перед уходом на работу "Суп в холодильнике, какао на плите. В шкафу возьми рубль-двадцать, купи 3 литра молока, 2 булки хлеба и 4 рогалика."

Неправда! Каждое лето пионерлагерь, 2 сезона стабильно! Лесная Сказка, Энергетик и Светофор! Родители пахали, да, но при этом мы еще и на Черное море ездили! Могли позволить себе, представляете? Мама в медицине, отец на стройке, простые советские граждане. А сейчас все могут себе позволить море? Сомневаюсь. И дачи у нас не было НИКОГДА (у нас и сейчас нет) и как то выжили в "тяжелое" советское время без нее в зимнее время. А поездки всем классом в Москву, Питер и т.д., родители давали только на карманные расходы, а оплачивал поездки наш спонсор- КустанайТяжСтрой. Вы, Бывалый, не ездили ? Мы с Вами в одной школе учились с разницей в один год. И в пионерлагеря Вы не ездили по путевкам от организаций, где родители работали?