Змея Подколодная Re: Деньги уволенных казахстанцев обложили дополнительным... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 445

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:37 Опубликовали в мае, а обязательство возникло в январе, шикарно. Все исправлять, это корректировать 200-ю форму, кто на общеустановленном режиме, кто на упрощенке, тем по этому пункту повезло. Перечислять ОПВ и СО - так несвоевременно же, пеня будет. А еще образуется сальдо по выплаченной зарплате, его куда отписывать прикажете? Работники уже уволились, денег в кассу не вернут. Одном словом, все, как всегда, молодцы! Бинго! ))))