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§ NG.kz
Деньги уволенных казахстанцев обложили дополнительным налогом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32651
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Компенсация за неиспользованный трудовой отпуск, которая выплачивается при увольнении, с 1 января 2018 года облагается социальным налогом.
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§ Змея Подколодная
Re: Деньги уволенных казахстанцев обложили дополнительным...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 445
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.05.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовали в мае, а обязательство возникло в январе, шикарно. Все исправлять, это корректировать 200-ю форму, кто на общеустановленном режиме, кто на упрощенке, тем по этому пункту повезло. Перечислять ОПВ и СО - так несвоевременно же, пеня будет. А еще образуется сальдо по выплаченной зарплате, его куда отписывать прикажете? Работники уже уволились, денег в кассу не вернут. Одном словом, все, как всегда, молодцы! Бинго! ))))
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Сергей
Re: Деньги уволенных казахстанцев обложили дополнительным...




Отправлено: 18.05.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не чего не понял. То есть идеш в отпуск и пенсионные и налог не снимают?

اناتولي
Re: Деньги уволенных казахстанцев обложили дополнительным...




Отправлено: 22.05.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Публикация нормативно-правовых материалов замечательная. Но и своевременное из распространение тоже важный момент.
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