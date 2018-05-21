Солнышко Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1224

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:10 14 детских лагерей отдыха на всю область...Это вообще не о чём. Сколько детей в прошлом году погибло в летний период, потому что остались без присмотра? Разве сохраненная детская жизнь имеет цену?

В асфальт миллиарды закатывают каждый год, столицу без подарка оставить нельзя, автомобили через пять лет использования уже менять нужно, и всё пошикарней, подороже, чтобы и салон кожаный, и марка статусная.

А то, что Костанайская область по детскому суициду скоро на первое место по стране выйдет, только на родительских собраниях и озвучивают.

Вот где у нас детям отдыхать 3 летних месяца? Даже, если у семьи есть средства и возможности отвезти ребенка на отдых к морю, это не больше 20 дней. А всё остальное время чем дети 7-14 лет должны заниматься? Скейт-парк несчастный один на город, на велосипедах и роликах кататься негде реально (в парках везде катание на них запрещено), деревьев и то в городе не осталось. Везде автомобили, пробки, шум, дым, выхлопные газы. Берег Тобола завален мусором.

Вот такие мы замечательные взрослые всё делаем для наших детей. Я иногда думаю, хорошо, что наши родители не были такими. Предыдущее перед нами поколение строило для нас пионерские лагеря, детские санатории, спортивные площадки, высаживало деревья. Вездесущие тренеры выискивали нас на этих площадках и выводили в большой спорт. Вожатые развивали наши таланты, а доктора вовремя находили изменения в нашем детском здоровье. Дай Бог нашим детям вырасти нормальными здоровыми и благополучными людьми в этом мире который мы им создали!