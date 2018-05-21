|Цитата:
Бывалый:
Какое оздоровление?
Комаров кормить в лесу, спать в нетопленных корпусах в сырых постелях в дождливую погоду и купаться в заболоченной луже со стоячей водой под названием "пруд" - это по-вашему оздоровление?
Да! Да! Да!!!!!! Именно!! Откуда взяться иммунитету у детей, которые привыкли пить воду из кулера, а не из колонки, не разбивших ни разу коленку, не прикладывающих к ранкам подорожник.....Мы так выросли и наши дети тоже!!! Я не хочу, что бы мой внук вырос слюнтяем, оказавшимся в тупике, когда в сортире туалетная бумага закончится. И пионерлагерь ему не помешает!!!
Цитата:
Бывалый:
Комаров кормить в лесу, спать в нетопленных корпусах в сырых постелях в дождливую погоду и купаться в заболоченной луже со стоячей водой
Страшное дело!!! А если завтра война???? Вы будете требовать накрахмаленные простыни? Тьфу!!!!