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≡ Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32651
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переток населения из села в город, а также за пределы области сказывается на выполнении Государственной программы развития АПК в регионе. Об этом на расширенном заседании облакимата доложил руководитель сельхозуправления Дархан АБДИКАРИМОВ.
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Бывалый
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
затоболец:
да не будут они здесь работать.

С чего бы?
Рынок для работы свободен.
Тут они могут хоть что-то заработать, а на юге им тупо нет места на рынке - все занято.
Понимаешь, они согласны заработать здесь мало, потому что это будет больше того нуля, который они могут заработать на перенасыщенном рынке юга.
А у северян менталитет другой: они согласны заработать ноль, чем заработать мало.

Бывалый
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
не хотят хорошего образования для своих детей, развития (культурного, спортивного), им не нужны клубы, школы, дет.сады, асфальтированные дороги, хорошая медицина.

Что значит "не хотят"?
Они на это для своих детей заработают.
Их дети будут учиться в городе, жить в городе, и развиваться в городе.
А на это они будут пахать там, где можно заработать.
Ты тупо не понимаешь менталитет южан.
Они в работу зубами вцепляются, любую возможность заработать хоть 5 тенге используют, а не ноют "как страшно жыть".

* Мишаня
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 507
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 22.05.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Причём здесь россияне,если мы говорим о южных овощеводах,которые будут работать здесь на казахстанской земле

Вообще-то речь шла о "конкуренции" Цитата:
Добринцофф:
Так разве это плохо?
Конкуренция святое дело,глядишь тогда и наши цены скинут.

какая разница, кто конкурент? Я вел речь об эффекте "конкуренции" и ее отрицательном сказывании на последующих ценах.
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Далёкий
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рихард:
Почему ежегодно покидают страну тысячи трудоспособных людей?

Это туристы, просто любят путешествовать :lol:

§ Добринцофф
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6040
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.05.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
какая разница, кто конкурент? Я вел речь об эффекте "конкуренции" и ее отрицательном сказывании на последующих ценах.

Если кто-то может производить или продавать аналогичную продукцию по более низкой цене,то отрицательно это сказывается только на зажравшемся производителе или продавце,такие уходят с рынка ,а их место занимают более расторопные конкуренты.
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Далекий
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
54:
Умирает село.

А я наоборот, променял город на дом с гектаром земли, хозяйство, огород, лесок, фруктовый сад - красота.

Кожабай
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент говорит про урбанизацию. А наши все еще в деревню хотят людей заманить. Против шерсти идут.

* Мишаня
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 507
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 22.05.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а их место занимают более расторопные конкуренты.

И потом, становясь монополистами, дерут три шкуры с потребителя. Я бы так поступил. А вы честно, при случае, бы не положили бы себе лишнюю теньгушку в карман? Меценат - бессребренник?
не забывайте, что мы говорим о постсоветском пространстве, где "рынок" - не рынок, а какая-то дичь

[Исправлено: Мишаня, 22.05.2018 - 11:05]
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