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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32651
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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§ Затоболец
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 22.05.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 укажи виртуальный номер, и дальше будь анонимом, в чем проблема?
Профайл

§ Тимур Гафуров
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 354
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 22.05.18 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вопрос - Имеет ли он полное право подать на меня в суд за прошлые написания тогда еще не совсем профессиональных комментариев и если имеет, то обнулите ли вы тогда наши комментарии, чтобы не отвечать за ошибки прошлого, снять ответственность с себя?

В суд подать может по любому поводу, который покажется ему значимым. Сможет ли доказать - не могу сказать. Обнулять комментарии не будем. Зарегистрированные пользователи могут сохранить свой ник, но могут и выбрать новый - на ваше усмотрение.
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мнение
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 22.05.18 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

а как изменить свой ник уже зарегистрированный??????

§ Тимур Гафуров
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 354
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 22.05.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мнение:
а как изменить свой ник уже зарегистрированный??????

не изменить ник, а зарегистрироваться под другим ником. По Инструкции.
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гость
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 22.05.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
не изменить ник, а зарегистрироваться под другим ником. По Инструкции.


раньше вроде два ника нельзя была одному иметь.
ну кроме 112, понятное дело. у того три официальных только.
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