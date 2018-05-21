Мнение Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался... #15







Отправлено: - 16:53 Пацана жалко конечно. Молодой еще систему до конца наверное не понял, а подсказать некому. С другой стороны этот случай раскрывает часть системы устройства на работу в органы. То есть все равно если не через кого то, то перспективы устройства на работу очень плачевны. Сколько говорят, что пожарных сейчас не хватает, а поехал на Гоголя узнать насчет работы племяннику, так они за охрану спрятались, не хотят поднять свои большие тяжелые ... и выйти объяснить. Пробубнили про сертификат по телефону и все. С другой стороны понятно, что и в КНБ "командой" с одной области в другую переводятся.