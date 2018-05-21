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≡ Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно обвинительному заключению, в январе 2018 года Усенов склонил к даче взятки в размере 420 00 тенге жителя Костаная, который хотел работать в ДКНБ. Потерпевший и подсудимый сразу же выразили запрет на появление своего фото в СМИ.
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Мнение
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пацана жалко конечно. Молодой еще систему до конца наверное не понял, а подсказать некому. С другой стороны этот случай раскрывает часть системы устройства на работу в органы. То есть все равно если не через кого то, то перспективы устройства на работу очень плачевны. Сколько говорят, что пожарных сейчас не хватает, а поехал на Гоголя узнать насчет работы племяннику, так они за охрану спрятались, не хотят поднять свои большие тяжелые ... и выйти объяснить. Пробубнили про сертификат по телефону и все. С другой стороны понятно, что и в КНБ "командой" с одной области в другую переводятся.

* Медный
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2210
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.05.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пора вводить статью "попытка дачи взятки не должностному лицу" а то такое стойкое ощущение, что "вопрос бы решился, не будь мошенником Баха" :-x
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гость
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трудоустройство...Везде такса!Это нормально? Нурлыкуууун! Байтерек!!!2050!!!!!Алга!!!

§ 112
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11989
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.05.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавчик этот Усенов, поделом таким, кто хочет за бабки пролезть в это заведение..
А тот что, хотел пролезть и развести там очаг коррупции?
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Знакомый
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 21.05.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Усенво в нашей стране весьма знаменитая фамилия) Можно делать именем нарицательным))

Илья
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 22.05.18 - 02:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Красавчик? Чем же? Тем что обманным путём вымогал у молодого парня деньги? И откуда тебе знать что там хотел разводить очаг коррупци? Ты сам наверное родня Усеновская, растроился что пацан твоего Усенова сдал органам! Молодец пацан сдал мошенника пусть отвечает теперь за все свои поступки! И кстати он достаточно людей облапошил!

Житель1010
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...




Отправлено: 22.05.18 - 02:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох этот Баха все за старое взялся, человека исправит только тюрьма

§ шолом рубашкин
Re: Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался...
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 22.05.18 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Знакомый:

Точно!
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§ шолом рубашкин
Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 22.05.18 - 09:26
Комментарий проходит проверку.
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