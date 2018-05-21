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§ NG.kz
Стихийная свалка возле Дома культуры
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был на концерте в Доме культуры "Мирас" и увидел вот такую картину. Сзади здания - стихийная свалка.
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Blok
Re: Стихийная свалка возле Дома культуры




Отправлено: 21.05.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, сие действо как раз показывает уровень и наполнение местной культуры.... С парадной стороны шик, а далее плохо пахнущий пшик....

Аноним
Re: Стихийная свалка возле Дома культуры




Отправлено: 22.05.18 - 05:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Площадку для сбора мусора обустроили буквально в 100 метрах от прежней, с торца Маяковского 117/1 (кирпичная 6-этажка). Да, объяление о местонахождении новой площадки тазалыковцы не повесили, но и просто так на ровном месте выбрасывать мусор - это тоже говорит об уровне культуры. В радиусе 100-150 метров от "Мираса" знаю, как минимум, 4 площадки, куда без лишних напрягов можно отнести мусор
Даже когда мусорные баки ещё стояли на прежнем месте, между теннисным кортом и Маяковского 117, возле трансформаторной подстанции, уже началась стихийная свалка в виде гор стеклотары из-под спиртного и сопутствующего мусора. И появляются эти горы в аккурат после концертов в "Мирасе". Вот такой у нас "культур-мультур".

Гость
Re: Стихийная свалка возле Дома культуры




Отправлено: 22.05.18 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там мусорные баки стояли задолго до появления ДК Мирас, и никому не мешали.
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