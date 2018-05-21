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≡ Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переток населения из села в город, а также за пределы области сказывается на выполнении Государственной программы развития АПК в регионе. Об этом на расширенном заседании облакимата доложил руководитель сельхозуправления Дархан АБДИКАРИМОВ.
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§ Добринцофф
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Добринцофф


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Сообщений: 6037
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.05.18 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а ты вложись в современное оборудование, технику и хранилища..

Вкладывались по гос программам ,со всевозможными субсидированиями ставок,государство выделило деньги в надежде на то, что местные производители встанут на ноги ,завалят своей продукцией рынок и цены наконец-то упадут,а получилось с точностью до наоборот.Теперь когда у к\х есть современные овощехранилища они уже осенью выставляют весенний ценник,а в самом деле какой смысл отдавать её осенью по дешевле если хранить есть где,а весной цена обычно поднимается.
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§ Добринцофф
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6037
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.05.18 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А если понаедут южные овощеводы и даже смогут её вырастить, то хранить им негде и будут торговать прям с поля по осени и за 3 копейки...

Так разве это плохо?
Конкуренция святое дело,глядишь тогда и наши цены скинут.
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дмитрий
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага живите в деревне а чтобы хорошо не жили опустим цену на молоко.

nik58
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 08:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкуренция это хорошо !Только сам факт картофель с Египта,Пакистана это и есть фиаско !Полное !

§ Мишаня
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 22.05.18 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Конкуренция святое дело,глядишь тогда и наши цены скинут

Логично, но! Хотелось бы напомнить "эффект" 1998-99 года, когда НАН по каким-то причинам не "ронял" курс тенге после обвала рубля. Российская колбаса и мясо, выйдя на рынок РК просто убили местных производителей. Эффект "конкуренции" был, несомненно, только вот коматоз от него сильно похмельный. Так же может быть и по вашему сценарию. Временное снижение, с последующим взлетом намного больше предшествующей "конкуренции".
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Я
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
нет вложений

Нет закупочной цены, она не менялась несколько лет, а затраты на производство растут. Кто будет работать себе в убыток ? Если закуп молока хоть как то организован, то с мясом - смех

Бывалый
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 22.05.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Российская колбаса и мясо, выйдя на рынок РК просто убили местных производителей.

Никого их быстрорастворимая колбаса не убила.
Наоборот в те годы россияне ездили к нам пачками за колбасой, в которой есть хоть чуть-чуть мясо.

§ Мишаня
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 22.05.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Никого их быстрорастворимая колбаса не убила.
Наоборот в те годы россияне ездили к нам пачками за колбасой, в которой есть хоть чуть-чуть мясо.

Бывалый, ты жил в то время хоть? Че за бред несешь то? В 1998 году курс тенге/рубль с 13.2 упал до 3,2. Кто к тебе поедет за "золотым" мясом? А вот нехилые денисовские владения Арая при засилье российских товаров загнулись с "настоящей" продукцией. И это естественно, при 100% накрутке барыгами мясо из РФ стоило в два раза дешевле. Я тебе много могу рассказать про те времена, трэш при пересечении границы с мясом и поиске в приграничных районах РФ еще не вырезанного для РК мяса. Заодно, как в это время накрылась поставка араевской водки в РФ из-за курса валюты
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