Цитата: Бывалый:

Никого их быстрорастворимая колбаса не убила.

Наоборот в те годы россияне ездили к нам пачками за колбасой, в которой есть хоть чуть-чуть мясо.



Бывалый, ты жил в то время хоть? Че за бред несешь то? В 1998 году курс тенге/рубль с 13.2 упал до 3,2. Кто к тебе поедет за "золотым" мясом? А вот нехилые денисовские владения Арая при засилье российских товаров загнулись с "настоящей" продукцией. И это естественно, при 100% накрутке барыгами мясо из РФ стоило в два раза дешевле. Я тебе много могу рассказать про те времена, трэш при пересечении границы с мясом и поиске в приграничных районах РФ еще не вырезанного для РК мяса. Заодно, как в это время накрылась поставка араевской водки в РФ из-за курса валюты