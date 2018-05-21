/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переток населения из села в город, а также за пределы области сказывается на выполнении Государственной программы развития АПК в регионе. Об этом на расширенном заседании облакимата доложил руководитель сельхозуправления Дархан АБДИКАРИМОВ.
Читать новость

§ Добринцофф
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6037
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.05.18 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а ты вложись в современное оборудование, технику и хранилища..

Вкладывались по гос программам ,со всевозможными субсидированиями ставок,государство выделило деньги в надежде на то, что местные производители встанут на ноги ,завалят своей продукцией рынок и цены наконец-то упадут,а получилось с точностью до наоборот.Теперь когда у к\х есть современные овощехранилища они уже осенью выставляют весенний ценник,а в самом деле какой смысл отдавать её осенью по дешевле если хранить есть где,а весной цена обычно поднимается.
Профайл

§ Добринцофф
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6037
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.05.18 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А если понаедут южные овощеводы и даже смогут её вырастить, то хранить им негде и будут торговать прям с поля по осени и за 3 копейки...

Так разве это плохо?
Конкуренция святое дело,глядишь тогда и наши цены скинут.
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 90
Пользователей: 0
Всего: 90

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх