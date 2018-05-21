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§ NG.kz
Пожары воскресного дня прокомментировала пресс-служба ДЧС Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомним, в 16:30 мы получили информацию о возгорании фитнес-клуба "Байтерек". Спустя полтора часа, около 6-ти вечера поступило сообщение о горящей степи возле автоЦОНа. Спустя час стали появляться сообщения о том, что горят дачи “Геолог”.
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Re: Пожары воскресного дня прокомментировала пресс-служба ДЧС...




Отправлено: 21.05.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Артем, в школе как с русским языком было? Вероятно, не очень, "восгорание" еле напечатала, никак телефон не хотел пропустить

§ Тимур Гафуров
Re: Пожары воскресного дня прокомментировала пресс-служба ДЧС...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 352
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 21.05.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:

Опечатка допущена при редактировании текста. Исправлено. Спасибо
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§ Медный
Re: Пожары воскресного дня прокомментировала пресс-служба ДЧС...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2210
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.05.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
возле дачного общества “Геолога”
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§ Медный
Re: Пожары воскресного дня прокомментировала пресс-служба ДЧС...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2210
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тоже самое

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