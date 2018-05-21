Добринцофф Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах... #30





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Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 00:56 Цитата: yudjin:

а ты вложись в современное оборудование, технику и хранилища..

Вкладывались по гос программам ,со всевозможными субсидированиями ставок,государство выделило деньги в надежде на то, что местные производители встанут на ноги ,завалят своей продукцией рынок и цены наконец-то упадут,а получилось с точностью до наоборот.Теперь когда у к\х есть современные овощехранилища они уже осенью выставляют весенний ценник,а в самом деле какой смысл отдавать её осенью по дешевле если хранить есть где,а весной цена обычно поднимается.