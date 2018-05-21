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≡ Департамент КНБ Костанайской области прокомментировал дело о мошенничестве в отношении бывшего сотрудника ведомства		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Департамент КНБ Костанайской области прокомментировал дело о мошенничестве в отношении бывшего сотрудника ведомства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Усенов Б. Т. действительно непродолжительное время служил в ДКНБ РК, откуда был уволен более 10 лет назад в связи с несоответствием морально-деловых качеств, предъявляемых к госслужащим", - сообщили в департаменте.
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Народный контроль
Re: Департамент КНБ Костанайской области прокомментировал дело о...




Отправлено: 21.05.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без лоха и жизнь плоха. Эта сволочная поговорка придумана теми, кто ищет оправдание своим преступным деяниям, когда они своими мошенническими способами обманывают и обирают людей. Причем самое страшное - это не потеря ценностей пострадавших, а потеря веры в людей.Таких людей я назвала бы паразитами.

Читатель 1
Re: Департамент КНБ Костанайской области прокомментировал дело о...




Отправлено: 21.05.18 - 22:51
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Департамент КНБ Костанайской области прокомментировал дело о...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2210
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.05.18 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ответ один



[Исправлено: Медный, 22.05.2018 - 00:52]
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