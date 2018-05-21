NG.kz Департамент КНБ Костанайской области прокомментировал дело о мошенничестве в отношении бывшего сотрудника ведомства



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:49 "Усенов Б. Т. действительно непродолжительное время служил в ДКНБ РК, откуда был уволен более 10 лет назад в связи с несоответствием морально-деловых качеств, предъявляемых к госслужащим", - сообщили в департаменте.

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