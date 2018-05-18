112 Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов #143





(Пользователи) Сообщений: 11989

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:43 Хорошо..

Теперь еще вопрос.

У меня уже 25000 комментариев, и это только официально.

Например, оскорбил я того же Директора пляжа.

Комментарий N25001

Ничего личного..

Он в суд подал.

Суд отказал ему в иске 25001го комментария за отсутствием состава преступления..

Это понятно..

Но он тоже жил тут со мной все эти 12 лет и знает что например мой коммент под номером 879, в 2008м году, его по каким то причинам тогда не затерли, плюс неофициальный коммент, а их у меня тысяч 50, под номером 1928, который я написал незарегиненным в 2007м..

Модераторов тогда не было..

Вопрос - Имеет ли он полное право подать на меня в суд за прошлые написания тогда еще не совсем профессиональных комментариев и если имеет, то обнулите ли вы тогда наши комментарии, чтобы не отвечать за ошибки прошлого, снять ответственность с себя?

Чтобы мы стали вдруг Чистыми и Непорочными?