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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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Директор пляжа
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 21.05.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

За доктора, да, просил. Тут на форуме. А вот о твоих коленях, только с твоих слов. Не верю (цы)

§ Медный
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2210
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.05.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если меня опять начнет поливать всяким г-ном СВ или ему подобный, то вы готовы мне дать его адрес IP, e-mail, номер сотовой связи и другие данные?

тебе никто ничего не даст... или мы о тебе чего-то не знаем :lol: господин штабс-капитан
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§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 11989
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.05.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор пляжа:
доктора, да, просил. Тут на форуме. А вот о твоих коленях, только с твоих слов. Не верю (цы)

Хм..
Хочешь чтобы я еще селфи выложил сюда в этой интересной позе, стоя на коленях и не отрывая взгляда от грозной администрации, не веря в мою прямоту и честность?
Скажу больше, я для эффекта еще соли под коленки насыпал и истязал себя камчой по спине!
Вот такой я хороший и добрый человек..
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Директор пляжа
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 21.05.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Не , точно не 1,5...однозначно3. :lol:
Ты еще оказывается с. м ))))))

Директор пляжа
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 21.05.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Какой штабс-капитан?)))
Судя по лексикону, выше денщика не продвинулся.

§ Тимур Гафуров
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 352
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 21.05.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А модераторы,как будут работать в выходные
и праздничные дни?..

Как работали, так и будут работать
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§ Тимур Гафуров
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 352
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 21.05.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
вы готовы мне дать его адрес IP, e-mail, номер сотовой связи и другие данные?

Есть установленный законом порядок - вы обращаетесь с заявлением в полицию, в котором просите установить личность обидчика. А полиция - уже к нам. Ну или можете сразу в суд с гражданским иском - как вам удобнее
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§ elektron
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1203
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.05.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если меня опять начнет поливать всяким г-ном СВ или ему подобный

Ой ну да ладно шутить то так. Это Ваше больше дело, во всяком случае раньше. И пропускали же?
По-моему даже сегодня на медни по юджину в одной ветке не плохо так "пропустили". И ничего так, Юджин же не жалуется ;-) Да и данных от вас нет в редакции, вот незадача

[Исправлено: elektron, 21.05.2018 - 18:17]
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§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 11989
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.05.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо..
Теперь еще вопрос.
У меня уже 25000 комментариев, и это только официально.
Например, оскорбил я того же Директора пляжа.
Комментарий N25001
Ничего личного..
Он в суд подал.
Суд отказал ему в иске 25001го комментария за отсутствием состава преступления..
Это понятно..
Но он тоже жил тут со мной все эти 12 лет и знает что например мой коммент под номером 879, в 2008м году, его по каким то причинам тогда не затерли, плюс неофициальный коммент, а их у меня тысяч 50, под номером 1928, который я написал незарегиненным в 2007м..
Модераторов тогда не было..
Вопрос - Имеет ли он полное право подать на меня в суд за прошлые написания тогда еще не совсем профессиональных комментариев и если имеет, то обнулите ли вы тогда наши комментарии, чтобы не отвечать за ошибки прошлого, снять ответственность с себя?
Чтобы мы стали вдруг Чистыми и Непорочными?
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§ elektron
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1203
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.05.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

2007-ой год? да тут и за убийство срок давности истёк, так что живи спокойно :lol:

[Исправлено: elektron, 21.05.2018 - 18:55]
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