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§ NG.kz
Снова убивают деревья
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что это такое, когда это кончится? Они кронировали деревья, когда ещё не распустились почки, а теперь рубят уже зелёные ветки. Больно смотреть... Оболванили весь город...
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Рихард
Re: Снова убивают деревья




Отправлено: 21.05.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
геноцид. Экологи, проснитесь! Вам тоже в этом городе жить.

* yudjin
Re: Снова убивают деревья
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5316
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рихард:
геноцид. Экологи, проснитесь! Вам тоже в этом городе жить.

это называется "экоцид".
Экологи гришь?... а они есть в городе?
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Чойбалсан
Re: Снова убивают деревья




Отправлено: 21.05.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А знаете,уже и не удивляет.
В истории была средневековая война Красной и Белой розы.
А тут степь против леса
Степь побеждает...

§ dandiv
Re: Снова убивают деревья
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 566
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 21.05.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно каким образом тополь возле картинной галереи по Алтынсарина 113 избежало кронирования? Вот от него дофига пуха обычно на этом участке, идешь к скверу и попадаешь снежное облако.
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Xex
Re: Снова убивают деревья




Отправлено: 21.05.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откупится смог, госпошлину оплатил :lol:

Очевидец
Re: Снова убивают деревья




Отправлено: 21.05.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда смотри акимат?

анна
Re: Снова убивают деревья




Отправлено: 21.05.18 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вы же видите,что бесполезно..все делается с разрешения властей

* Добринцофф
Re: Снова убивают деревья
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6033
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.05.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Очевидец:
Куда смотри акимат?

Говорят акимат этой зимой в Египте отдыхал))
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* yudjin
Re: Снова убивают деревья
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5316
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Говорят акимат этой зимой в Египте отдыхал))

видно шо не он один ;-)
ты мешок картошки от туда пёр...вместе с пальмовой веточкой?
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