NG.kz Снова убивают деревья



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 32650

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:49 Ну что это такое, когда это кончится? Они кронировали деревья, когда ещё не распустились почки, а теперь рубят уже зелёные ветки. Больно смотреть... Оболванили весь город...

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