Цитата: Директор пляжа:

доктора, да, просил. Тут на форуме. А вот о твоих коленях, только с твоих слов. Не верю (цы)



Хм..

Хочешь чтобы я еще селфи выложил сюда в этой интересной позе, стоя на коленях и не отрывая взгляда от грозной администрации, не веря в мою прямоту и честность?

Скажу больше, я для эффекта еще соли под коленки насыпал и истязал себя камчой по спине!

Вот такой я хороший и добрый человек..