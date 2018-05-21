Вячеслав Re: ДТП на перекрестке Баймагамбетова и Беды в Костанае #2







Отправлено: - 22:50 Злополучный перекрёсток унес уже много жизней... Многие полагают это из за названия улици Л.Беды. Так могут рассуждать люди с мышлением человека, скажем, из периода раннего средневековья или даже неолита. Уверен, причина столь частых аварий - нарушение скоростного режима и надежда пролитеть на мигающий зеленый. В направлении обеих улиц хорошие длинные участки для разгона. Стоит установить в ста метрах от перекрёстка на обе улици по лежачиму и уровень аварийности сразу упадёт. Ни гвоздя ни жезла всем.