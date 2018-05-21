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§ NG.kz
ДТП на перекрестке Баймагамбетова и Беды в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла примерно в 21.30
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§ Dron
Re: ДТП на перекрестке Баймагамбетова и Беды в Костанае
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 21.05.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ооо чепырка.
Уж что то много аварий стало происходить на один день, для нашего небольшого городка.
Профайл

Вячеслав
Re: ДТП на перекрестке Баймагамбетова и Беды в Костанае




Отправлено: 21.05.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Злополучный перекрёсток унес уже много жизней... Многие полагают это из за названия улици Л.Беды. Так могут рассуждать люди с мышлением человека, скажем, из периода раннего средневековья или даже неолита. Уверен, причина столь частых аварий - нарушение скоростного режима и надежда пролитеть на мигающий зеленый. В направлении обеих улиц хорошие длинные участки для разгона. Стоит установить в ста метрах от перекрёстка на обе улици по лежачиму и уровень аварийности сразу упадёт. Ни гвоздя ни жезла всем.
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