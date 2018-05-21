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≡ Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переток населения из села в город, а также за пределы области сказывается на выполнении Государственной программы развития АПК в регионе. Об этом на расширенном заседании облакимата доложил руководитель сельхозуправления Дархан АБДИКАРИМОВ.
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54
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умирает село. Сколько уже заброшенных деревень.Уезжают люди. Нет работы, нет медобслуживания. Были совхозы худо бедно всё это было. Был недавно в родной деревне. Кончилась деревня. Заброшенные дома, разваленные заросшие кленами. Ближе к городу получше.

Бывалый
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати на этих выходных на базарах Астаны начали продавать картофан нового урожая.
Как ты думаешь, юджин, какие северяне Ее вырастили? )))))))?

* Добринцофф
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6033
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.05.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Кстати на этих выходных на базарах Астаны начали продавать картофан нового урожая.
Как ты думаешь, юджин, какие северяне Ее вырастили? )))))))?

Я ещё месяц назад начал новый урожай продавать,её не северяне вырастили а Египтяне,есть ещё пакистанская но она не очень,а Египет ничё так норм.
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Директор пляжа
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Зачем ты так жестоко с бываловым.
Пусть бы думал, что кушаетъ местную южную.
Без л.. жизнь южан была бы плоха.
Цитата:
Бывалый :

Интресно, а на севере они будут по три урожая собирать?
И в Ацтану возить на рынки, да?
Уверен, так и будет.

* Красный
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Красный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 04.08.07
Отправлено: 21.05.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"и молока на подворьях надоили меньше на 16,7 тысяч тонн, потому что самих ЛПХ стало меньше."
это все что нужно знать из этой статьи.
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Народный контроль
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему то всегда с юга завозят овощи намного дешевле чем у наших производителей.Не смотря на транспортные расходы. Россию заполонили овощеводы с Китая и у них производительность выше и продукция дешевле чем у местных. И там реально местные овощеводы разорились. Так и тут наверное будет.

* yudjin
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
yudjin


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Сообщений: 5316
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Как ты думаешь, юджин, какие северяне Ее вырастили? )))))))?

Северяне еще прошлогоднюю сохранили и до своего нового урожая будут её есть...мало того её свободно продают.
А если понаедут южные овощеводы и даже смогут её вырастить, то хранить им негде и будут торговать прям с поля по осени и за 3 копейки... тем и довольствоваться: нет вложений в технику, хранилища и оборудование...
А привозным мылом давитесь сами... я свою дачную рассыпчатую люблю.

Да и интересно, когда ж они её посадили? ... по срокам вегетации это на первые числа марта приходится... по ходу озимая картошка.

[Исправлено: yudjin, 21.05.2018 - 22:36]
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* Добринцофф
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6033
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.05.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати вот молодая египетская картошка
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* Добринцофф
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6033
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.05.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Северяне еще прошлогоднюю сохранили и до своего нового урожая будут её есть...мало того её свободно продают.

Ну как сохранили,пожадничали немного по осени, ценник забрали под 90-100 в сентябре,думали весной цена поднимется,а цена упала,нынче картошки валом по 80-90.Хранили ведь для того что бы по весне наварится ,не так ли?
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§ Dron
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 21.05.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Ну на вид выглядит неплохо. А на ней хоть следы земли есть? Мне просто интересно, как ее там в Египте выращивают? Там же песок один.
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* yudjin
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5316
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
не так ли?

ну не совсем так...
а ты вложись в современное оборудование, технику и хранилища..та да и по смотрим по какой цене ты её отдавать будешь... А таки да, южный вариант с палкой копалкой и тяпкой кнешна удешевит продукцию перекупщикам на радость.
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* elektron
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1199
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.05.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
А на ней хоть следы земли есть?

А для чего они. У нас так вся картошка мытой продаётся. У бауера по урожаю можно и с землёй купить. Только за чем за землю переплачивать?
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