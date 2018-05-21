yudjin Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах... #21





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5316

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:35 Цитата: Бывалый :

Как ты думаешь, юджин, какие северяне Ее вырастили? )))))))?



Северяне еще прошлогоднюю сохранили и до своего нового урожая будут её есть...мало того её свободно продают.

А если понаедут южные овощеводы и даже смогут её вырастить, то хранить им негде и будут торговать прям с поля по осени и за 3 копейки... тем и довольствоваться: нет вложений в технику, хранилища и оборудование...

А привозным мылом давитесь сами... я свою дачную рассыпчатую люблю.



Да и интересно, когда ж они её посадили? ... по срокам вегетации это на первые числа марта приходится... по ходу озимая картошка.



[Исправлено: yudjin, 21.05.2018 - 22:36]