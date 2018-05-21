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≡ Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переток населения из села в город, а также за пределы области сказывается на выполнении Государственной программы развития АПК в регионе. Об этом на расширенном заседании облакимата доложил руководитель сельхозуправления Дархан АБДИКАРИМОВ.
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§ yudjin
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ отреагировал ... что как раз хорошие специалисты по выращиванию овощей и картофеля проживают на юге Казахстана.


...правда абсолютно не ведущие как это делать в условиях северного Казахстана, где пол года может быть зима.
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§ yeti91
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 670
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 21.05.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно дело посадка картофеля и выполнение программы а совсем другое дело количество и качество урожая что важнее посадки,недальновидность политиков на лицо

[Исправлено: yeti91, 21.05.2018 - 15:49]
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Лелик
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про специалистов юга в условиях севера уморил учёный

§ yudjin
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
совсем другое дело количество и качество урожая что важнее посадки,недальновидность политиков на лицо

а их это волнует? нурлыкунские отчёты прежде всего!
Да и забавно, что такого "умелого и продуманного" руководства областью и страной свои из села мигрируют, а чужих будут встречать с распростёртыми объятьями... надолго ли тоже никого не волнует.
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Бывалый
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
...правда абсолютно не ведущие как это делать в условиях северного Казахстана, где пол года может быть зима.

Ото можно подумать что украинцы и белорусы, приехавшие сюда в целину из своих теплых краев, сильно в курсе были как это делать в условиях северного Казахстана....
Что за бред ты несешь, Юджин?
Цитата:
yudjin:
чужих

Ты офигел что-ли совсем уже в край?
Тебе такие же граждане нашей страны с какого лешего чужие стали?

§ yudjin
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Тебе такие же граждане нашей страны с какого лешего чужие стали?

ты, кипятком не с..., еще планету земля приплети.
чужие не в рамках страны, а конкретного села конкретно нашей области откуда отток идёт...

Цитата:
Бывалый:
приехавшие сюда в целину из своих теплых краев,

ну не такие они тёплый по сравнению со средней азией.
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гость.
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 16:35
Комментарий удален модератором.

Рихард
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот именно, Юджин прав. Руководство не обеспокоено причинами миграции. В этих причинах промахи в руководстве и хозяйствовании, что не красит наших вождей. Аксиома проста- от хорошей жизни люди не бегут. А кто создает условия для жизни и массовой миграции? У кого в руках административные, экономические и политические рычаги? Почему не разобраться в этих первопричинах и создать нормальные условия для жизни? Почему это не делается? Почему ежегодно покидают страну тысячи трудоспособных людей? И таких почему можно много задать...

Бывалый
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
чужие не в рамках

Да пофиг в рамках чего.
Еще раз: ты офигел в край уже? Тебе твои сограждане - чужие?
Цитата:
yudjin:
ну не такие они тёплый по сравнению со средней азией.

Ты там был?
Ты видел различия в земледелии и садоводстве там и тут?
Там как и на наших югах: палку воткни и она прорастет, в отличие от тут.
Так что разницы совершенно никакой нету.
Более того, в Беларуси и нав Украине земля куда плодороднее и климат мягче, там гораздо легче все выращивать чем на нашей жарком маловодном юге.
Ты бред несешь, юджин.

Чойбалсан
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
то можно подумать что украинцы и белорусы, приехавшие сюда в целину из своих теплых краев, сильно в курсе были как это делать в условиях северного Казахстана....

//////// картошку хорошую ,у нас ,испокон веков во Владимировке да прочих Нечаевках выращивали, коренные русские переселенцы, а не цылинники из белорусий и украин.Не трынди...

[Исправлено: DrDjekel, 21.05.2018 - 18:29]

§ сайлау курманов
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.05.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мой приятель наконец то пошел на пенсию и теперь грозится сорвать со всех маски и написать мемуары , за всю его жизнь он так много давал взятки , как он выразился - можно на гаваях купить дом и уехать туда
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