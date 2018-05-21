Бывалый Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах... #9







Отправлено: - 17:26 Цитата: yudjin:

чужие не в рамках

Да пофиг в рамках чего.

Еще раз: ты офигел в край уже? Тебе твои сограждане - чужие?

Цитата: yudjin:

ну не такие они тёплый по сравнению со средней азией.

Ты там был?

Ты видел различия в земледелии и садоводстве там и тут?

Там как и на наших югах: палку воткни и она прорастет, в отличие от тут.

Так что разницы совершенно никакой нету.

Более того, в Беларуси и нав Украине земля куда плодороднее и климат мягче, там гораздо легче все выращивать чем на нашей жарком маловодном юге.

Ты бред несешь, юджин.