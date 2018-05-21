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§ NG.kz
Горит степь возле автоЦОНа в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возле автоЦона горит степь. Ждем пожарных больше часа, никак не приедут. Предпринимателя рядом с автоЦОном защищают свою территорию сами - вызвали трактор с ковшом
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Дина
Re: Горит степь возле автоЦОНа в Костанае




Отправлено: 21.05.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это мой папуля!Человек очень отзывчивый!Человек который никогда не паникует и очень самоотвержен!Ничего он не делает спустя рукава!Приятно смотреть видео,такого содержания,о нем.Но,страшно!
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