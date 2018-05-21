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Солнышко:
на велосипедах и роликах кататься негде реально (в парках везде катание на них запрещено)
И как же это мы лет 30+ тому назад катались на велосипедах (роликов тогда и в помине не было) да отдыхали все лето?
Цитата:
Солнышко:
Я иногда думаю, хорошо, что наши родители не были такими.
Ага.
Не были.
Точно.
Пахали они как папы Карлы на дачах попой кверху в летние месяцы, чтобы было что зимой пожрать, потому что СССР продовольствием круглых год не обеспечивал да и зарплаты на все не хватало...
А дети летом родителей видели только по запискам, оставленным перед уходом на работу "Суп в холодильнике, какао на плите. В шкафу возьми рубль-двадцать, купи 3 литра молока, 2 булки хлеба и 4 рогалика."