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≡ Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Организация летнего отдыха детей обсуждалась сегодня, 20 мая, на расширенном заседании в облакимате. Планируется, что в загородных оздоровительных лагерях смогут побывать около 11 000 ребят. Детей примут 4 частных лагеря и 10 государственных.
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§ yudjin
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глава региона дал поручение еще раз пересчитать затраты на капитальные ремонты лагерей и двигаться в этом процессе в сторону удешевления.

а в сторону удешевления акиматовских жо...возок чё-то он не двигается...
как грится, своя шкура дороже...
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Zanoza
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 21.05.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, что удивительно. 10 бюджетных пионерлагерей.... Что, у частников нет желания их взять в доверительное управления, или выкупить? всё уже давно распродано. Почему ж пионерлагеря на бюджете? А ещё очень обидно: на гранитные бордюры, пегасов, переименования улиц денег не жалко, на брусчатку - пожалуйста... А на безопасность и качество детского оздоровления у нас денег нет... Диво дивное!! Видимо дети сотрудников акимата, и в частности, самого акима, НИКОГДА не отдыхают в местных пионерских лагерях. Прежде чем СЧИТАТЬ, где можно удешевить, нужно съездить на экскурсию в любой лагерь отдыха. Посмотреть на чём дети спят, чем укрываются и прочее. Уверена, господин аким ооооочень бы удивился.

§ Солнышко
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1224
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 21.05.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
14 детских лагерей отдыха на всю область...Это вообще не о чём. Сколько детей в прошлом году погибло в летний период, потому что остались без присмотра? Разве сохраненная детская жизнь имеет цену?
В асфальт миллиарды закатывают каждый год, столицу без подарка оставить нельзя, автомобили через пять лет использования уже менять нужно, и всё пошикарней, подороже, чтобы и салон кожаный, и марка статусная.
А то, что Костанайская область по детскому суициду скоро на первое место по стране выйдет, только на родительских собраниях и озвучивают.
Вот где у нас детям отдыхать 3 летних месяца? Даже, если у семьи есть средства и возможности отвезти ребенка на отдых к морю, это не больше 20 дней. А всё остальное время чем дети 7-14 лет должны заниматься? Скейт-парк несчастный один на город, на велосипедах и роликах кататься негде реально (в парках везде катание на них запрещено), деревьев и то в городе не осталось. Везде автомобили, пробки, шум, дым, выхлопные газы. Берег Тобола завален мусором.
Вот такие мы замечательные взрослые всё делаем для наших детей. Я иногда думаю, хорошо, что наши родители не были такими. Предыдущее перед нами поколение строило для нас пионерские лагеря, детские санатории, спортивные площадки, высаживало деревья. Вездесущие тренеры выискивали нас на этих площадках и выводили в большой спорт. Вожатые развивали наши таланты, а доктора вовремя находили изменения в нашем детском здоровье. Дай Бог нашим детям вырасти нормальными здоровыми и благополучными людьми в этом мире который мы им создали!
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§ 07Litra
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
07Litra


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Сообщений: 9510
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 21.05.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амонша Ра,отставь в сторону свой нимб,и раздели количество лагерей (детских зон?),на количество платёжеспособного населения... тогда и не понадобиться игра столь большого количества букв...
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Бывалый
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 21.05.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
на велосипедах и роликах кататься негде реально (в парках везде катание на них запрещено)

И как же это мы лет 30+ тому назад катались на велосипедах (роликов тогда и в помине не было) да отдыхали все лето?
Цитата:
Солнышко:
Я иногда думаю, хорошо, что наши родители не были такими.

Ага.
Не были.
Точно.
Пахали они как папы Карлы на дачах попой кверху в летние месяцы, чтобы было что зимой пожрать, потому что СССР продовольствием круглых год не обеспечивал да и зарплаты на все не хватало...
А дети летом родителей видели только по запискам, оставленным перед уходом на работу "Суп в холодильнике, какао на плите. В шкафу возьми рубль-двадцать, купи 3 литра молока, 2 булки хлеба и 4 рогалика."

Бывалый
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...




Отправлено: 21.05.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
детского оздоровления

Какое оздоровление?
Комаров кормить в лесу, спать в нетопленных корпусах в сырых постелях в дождливую погоду и купаться в заболоченной луже со стоячей водой под названием "пруд" - это по-вашему оздоровление?

§ Медный
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2208
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.05.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Я иногда думаю, хорошо, что наши родители не были такими.

нужно один раз для себя понять, что, то поколение было созидателями, не то что нынешнее племя :-(
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§ Медный
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2208
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.05.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

так ты ещё и на родителей обижен
Профайл

Гость
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта




Отправлено: 21.05.18 - 19:36
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