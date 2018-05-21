Цитата: Наталья:

Такое масштабное мероприятие в нашем городе проходило впервые

И что в нём масштабного? Что это вообще за мероприятие? Кто был участником? Где были анонсы?

По-моему, попросту ресторан себе прибыль сделал - в мае мало кто женится.

Цитата: Ольга Янкова:

около 170 девушек в нем участвовали.

Короче, обычный тематический банкет.

Цитата: PS: А то уже подумал что аглицкий кортеж свадебный стрелки попутал и к нам залетел... Я тоже по названию подумал что речь о той свадьбе.



[Исправлено: Victor Yang, 21.05.2018 - 13:54]