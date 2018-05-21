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§ NG.kz
Самая крутая свадьба в мире
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такое сопровождение увидел вчера в Костанае.
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§ Вася Картошкин
Re: Самая крутая свадьба в мире
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 21.05.18 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большой Агашка или сын а может и дочь большого агашки свадьбу играли.
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§ Undead
Re: Самая крутая свадьба в мире
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 945
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 21.05.18 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не свадьба была, а "Парад невест".
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grinder
Re: Самая крутая свадьба в мире




Отправлено: 21.05.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько аварий потенциальных могло случиться?

Читатель 1
Re: Самая крутая свадьба в мире




Отправлено: 21.05.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это "парад бардака на дороге"?? Ещё и дорполиция сопровождает "сиё"...

§ Сергей_я
Re: Самая крутая свадьба в мире
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2462
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.05.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Это "парад бардака на дороге"?? Ещё и дорполиция сопровождает "сиё"...

Ну для этого дорполиция и сопровождает, что б не было бардака
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Ольга Янкова
Re: Самая крутая свадьба в мире




Отправлено: 21.05.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, это был организованный кортеж для большого девичника, проекта Bridеs party, который проходил 20 мая. И вовсе не свадьба. Все машины, это спонсоры проекта, спасибо им большое за то, что помогли организовать красивое и достойное завершение нашего праздника, около 170 девушек в нем участвовали. А по поводу аварии, - этого никак не могло быть, ведь нас сопровождал полиция, все ехали аккуратно и организовано, и чтобы не было аварий, конечно нужно быть внимательным и на дороге!!!

Наталья
Re: Самая крутая свадьба в мире




Отправлено: 21.05.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20 мая в ресторане Поместье, проходил мега девичник, для тех кто незнает повторюсь!!! Всё было организованно, организаторы мероприя выдели с вырученных денег, средства на благотворительность! За что им большое спасибо! Такое масштабное мероприятие в нашем городе проходило впервые! А прежде чем писать негативные комментарии, нужно быть в курсе всех событий!))) и как отметили организаторы что то новенькое они ещё затеяли, поэтому ждите новостей и посещайте такие мероприятия!

PS
Re: Самая крутая свадьба в мире




Отправлено: 21.05.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то уже подумал что аглицкий кортеж свадебный стрелки попутал и к нам залетел.... :lol:

§ Застройщик
Re: Самая крутая свадьба в мире
Застройщик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 05.10.10
Отправлено: 21.05.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за колхоз? Не хватает только автоматчиков палящих в небо...
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§ Victor Yang
Re: Самая крутая свадьба в мире
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10643
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.05.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наталья:
Такое масштабное мероприятие в нашем городе проходило впервые

И что в нём масштабного? Что это вообще за мероприятие? Кто был участником? Где были анонсы?
По-моему, попросту ресторан себе прибыль сделал - в мае мало кто женится.
Цитата:
Ольга Янкова:
около 170 девушек в нем участвовали.

Короче, обычный тематический банкет.
Цитата:
PS: А то уже подумал что аглицкий кортеж свадебный стрелки попутал и к нам залетел...
Я тоже по названию подумал что речь о той свадьбе.

[Исправлено: Victor Yang, 21.05.2018 - 13:54]
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Олеся
Re: Самая крутая свадьба в мире




Отправлено: 21.05.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребят это не свадьба!!!! Это было первое масштабное Мероприятие «Парад невест» BridesParty или МЕГА Девичник! Само мероприятие проходило в ресторане Поместье, оттуда Кортеж из лимузинов и свадебных машин перевёз девушек на Набережную для запуска Шаров в небо - Желание Невесты!!!! Так же мероприятие носило благотворительный характер! Часть собранных денежных средств были направлены Деткам!!! Всем добра )

§ Медный
Re: Самая крутая свадьба в мире
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2208
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.05.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гебетя, гебята это мегапроект о котором слышали только те кому нужно слышать и ничего что он таким образом вторгся бесцеремонно в вашу жизнь. Это мега проект .... ну кто ещё напишет эту бредятину?... мне какое дело.. свадьба у вас там или что, ПДД соблюдайте, даже если у вас на "подтанцовке" дорпол
тьфу, "колхозники"! А ещё борются за высокое звание "дома культуры-быта" (с)!
Вот все, кто за последней полицейской машиной пролетел на красный должны отстегнуть штрафы.

[Исправлено: Медный, 21.05.2018 - 18:31]
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Читатель 1
Re: Самая крутая свадьба в мире




Отправлено: 21.05.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видел я на видео...как там все "аккуратно" ехали))) В следующий раз будете затевать - предупреждайте и схему маршрута (чтобы с вами не пересекаться)
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