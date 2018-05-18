Цитата: Бывалый:

Если меня опять начнет поливать всяким г-ном СВ или ему подобный, то вы готовы мне дать его адрес IP, e-mail, номер сотовой связи и другие данные?

тебе никто ничего не даст... или мы о тебе чего-то не знаем господин штабс-капитан