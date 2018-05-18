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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32647
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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Директор пляжа
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 21.05.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

За доктора, да, просил. Тут на форуме. А вот о твоих коленях, только с твоих слов. Не верю (цы)

§ Медный
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2208
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.05.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если меня опять начнет поливать всяким г-ном СВ или ему подобный, то вы готовы мне дать его адрес IP, e-mail, номер сотовой связи и другие данные?

тебе никто ничего не даст... или мы о тебе чего-то не знаем :lol: господин штабс-капитан
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