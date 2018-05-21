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§ NG.kz
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32644
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переток населения из села в город, а также за пределы области сказывается на выполнении Государственной программы развития АПК в регионе. Об этом на расширенном заседании облакимата доложил руководитель сельхозуправления Дархан АБДИКАРИМОВ.
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* yudjin
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5310
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ отреагировал ... что как раз хорошие специалисты по выращиванию овощей и картофеля проживают на юге Казахстана.


...правда абсолютно не ведущие как это делать в условиях северного Казахстана, где пол года может быть зима.
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§ yeti91
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 670
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 21.05.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно дело посадка картофеля и выполнение программы а совсем другое дело количество и качество урожая что важнее посадки,недальновидность политиков на лицо

[Исправлено: yeti91, 21.05.2018 - 15:49]
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Гость
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области




Отправлено: 21.05.18 - 15:52
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* yudjin
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5310
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
совсем другое дело количество и качество урожая что важнее посадки,недальновидность политиков на лицо

а их это волнует? нурлыкунские отчёты прежде всего!
Да и забавно, что такого "умелого и продуманного" руководства областью и страной свои из села мигрируют, а чужих будут встречать с распростёртыми объятьями... надолго ли тоже никого не волнует.
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