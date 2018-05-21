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§ NG.kz
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32644
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Организация летнего отдыха детей обсуждалась сегодня, 20 мая, на расширенном заседании в облакимате. Планируется, что в загородных оздоровительных лагерях смогут побывать около 11 000 ребят. Детей примут 4 частных лагеря и 10 государственных.
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* yudjin
Re: Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5310
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глава региона дал поручение еще раз пересчитать затраты на капитальные ремонты лагерей и двигаться в этом процессе в сторону удешевления.

а в сторону удешевления акиматовских жо...возок чё-то он не двигается...
как грится, своя шкура дороже...
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