Цитата: глава региона дал поручение еще раз пересчитать затраты на капитальные ремонты лагерей и двигаться в этом процессе в сторону удешевления.

а в сторону удешевления акиматовских жо...возок чё-то он не двигается...

как грится, своя шкура дороже...